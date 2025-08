Pocas han sido tan claras como Afra Blanco con el "las vacaciones están sobrevaloradas" de Feijóo en 'La Sexta Xplica'

Este sábado, 2 de agosto, en 'LaSexta Xplica' han abordado, entre otros temas, las polémicas palabras de Alberto Núñez Feijóo sobre que "las vacaciones están sobrevaloradas". Un comentario que ha provocado la indignación de la sindicalista Afra Blanco, quien ha recordado que las vacaciones son "un derecho" de todos los trabajadores.

El pasado jueves, el líder del PP ofreció una comparecencia ante los medios para hacer balance del curso político. En un tono distendido, el político gallego dijo lo siguiente: "Les agradezco mucho su interés y, si ustedes pueden descansar algunas semanas, les felicito. Y los que no pueden descansar, pues que sepan que las vacaciones están sobrevaloradas. Muchas gracias a todos y nos vemos a la vuelta".

Un comentario que suscitó una gran controversia, donde muchos le recordaron que son un derecho de los trabajadores. Como lo ha hecho este sábado también Afra Blanco, quien ha recalcado la necesidad de desconexión de los trabajadores. "Las vacaciones son un derecho y una necesidad. Sobrevaloradas no están. Me indignó muchísimo, el 75% de los trabajadores no consiguen desconectar al salir del trabajo, y el 30% tampoco lo hace cuando está de vacaciones", le ha reprochado la sindicalista.

El dardo de Afra Blanco a Felipe González

"Puedo entender que al señor Feijóo no le cayera bien ni Largo Caballero ni la II República. Y tampoco Felipe González en su versión de Felipe González, el de entonces. El de ahora sí", ha sentenciado Afra Blanco, lanzando de paso un dardo al expresidente del Gobierno socialista por su postura, más cercana a la derecha, que ha experimentado en los últimos años.

"El 30% de las personas no consiguen desconectar cuando están de vacaciones. Por lo tanto, no, las vacaciones no están sobrevaloradas: es un derecho de los trabajadores y trabajadoras", concluyó la sindicalista. "De algo sabía yo que a Afra Blanco esas palabras le habían indignado porque, efectivamente, es un derecho", apostillaba por su parte Verónica Sanz.

Las palabras de Alberto Núñez Feijóo también sirvieron a muchos usuarios de redes sociales para recordarle sus famosas fotos con el narco Marcial Dorado en un barco de vacaciones. Entre ellos estaba Gabriel Rufián, quien volvió a tirar de sentido del humor para escribir en su perfil de X: "Sobre todo con narcos". Mientras que el periodista Antonio Maestre escribió, sin dar crédito: "No puede haber dicho esto".