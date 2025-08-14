Jesús Calleja, llora desconsolado la propagación de los incendios: "Destrucción y muerte"

Todas las vistas están puestas estos últimos días en los terribles incendios que están asolando varios puntos del territorio español. Una de las comunidades más afectadas es Castilla y León, de donde es Jesús Calleja. El aventurero leonés está devastado ante la situación que está atravesando nuestro país, como así lo ha reflejado él mismo a través de un vídeo compartido en redes sociales.

Los incendios han dejado ya tres víctimas mortales, uno en Tres Cantos (Madrid) y dos en León. Esto ha llevado al presentador de 'Planeta Calleja' y 'Volando voy' a hacer un llamamiento urgente. Desde una habitación de motel en una carretera canadiense, Jesús Calleja se ha sincerado, muy emocionado, con sus seguidores: "Hoy es un día muy triste. Se me ponen los pelos de punta. Se me han quitado las ganas de todo, pero de todo. No tengo ganas ni de salir de la habitación".

Para él, la destrucción de estos parajes naturales supone la destrucción de rincones que forman parte de su vida: "Me conozco cada senda, cada rincón. Recuerdo este lugar… No sabéis el tiempo que he estado allí e incluso he rodado algún programa allí que habréis podido ver como el de Las Médulas, el de los canales romanos. Y todo eso que visteis en la tele se ha quemado. Era un lugar espectacular con bosques de robles, de una belleza… y no queda nada".

Jesús Calleja, desolado ante el incendió en León: "El nivel de amargura es horrible"

Las llamas incluso han devorado zonas declaradas Patrimonio de la Humanidad, como Las Médulas, símbolo de la historia minera romana y del paisaje leonés: "El nivel de destrucción y de desolación… Es mi tierra y lo vivo de otra manera. El nivel de amargura es horrible". Lo peor de todo, y lo que más indignación provoca, es que gran parte de estos incendios son provocados: "Jamás entenderé este acto".

Jesús Calleja se hace muchas preguntas: "¿Cómo hemos podido llegar aquí? ¿Cómo se nos ha ido la pinza a los humanos? ¿Cuál es la razón que te arrastrara a hacer eso?". Antes de despedirse, el comunicador ha querido acodarse se las víctimas mortales, especialmente de Abel Ramos, el voluntario de 35 años que falleció mientras ayudaba en las labores de extinción en Nogarejas.

"Hoy es un día triste, estoy lejos de casa viendo como se quema y muere la vida de tantos lugares hermosos mi tierra. Alguien decidió cambiar la belleza y la vida por el fuego, la destrucción y la muerte. La ley ha de cambiar y tratar a estos sujetos como terroristas medioambientales y ser implacable. Mis condolencias a familiares y amigos de mi paisano Abel Ramos", concluye Jesús Calleja su conmovedor vídeo.