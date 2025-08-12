Jesús Calleja clama por los incendios que asolan León con una rotunda petición: "Hay que ser implacables"

Jesús Calleja se ha hecho eco de los últimos incendios que han asolado distintos puntos de España, pero especialmente los que han afectado a su tierra en León y Zamora. El conductor de 'Planeta Calleja' ha tomado sus redes sociales para dejar clara su condena a "este tipo de terrorismo" y lanzar un recado sobre la legislación a nivel nacional contra este tipo de delitos medioambientales.

El leonés ha sacado tiempo de su última aventura en Canadá para grabar un mensaje de vídeo en su perfil de Instagram desde el cual lamenta la complicada situación a nivel nacional con incendios activos en Madrid, Cádiz y León. "Las noticias sobre los incendios en mi tierra están siendo muy tristes… Hay mucha destrucción", ha comenzado subrayando el televisivo con gesto serio.

Jesús Calleja condena la oleada de incendios que afecta a su tierra: "Me produce una tristeza profunda"

"Me conozco muy bien esa zona porque me la he pateado y he recorrido en bici sus senderos. Conozco hasta el último rincón de los pueblos afectados y ver cómo se quema me produce una tristeza profunda", explica Jesús Calleja en su mensaje, asegurando que las imágenes que ha podido ver de su tierra "son brutales". "Te entra un mal cuerpo, estoy en shock", apunta el aventurero visiblemente afectado.

"Muchos son intencionados", subraya también el conductor de 'Universo Calleja', que no ha perdido el tiempo para condenar este tipo de delitos contra el medioambiente. "Algo que jamás entenderé, y me temo que la ley es muy laxa contra este tipo de terrorismo", sentencia el rostro de Mediaset, cargando con dureza contra quiénes atentan contra los bosques y reservas naturales.

"No entiendo a la gente que incendia. No entiendo al pirómano. No entiendo que por cuestiones económicas o por cuestiones mentales… se incendie un bosque. Lo que sí sé es que la ley debería ser más dura con este tipo de terrorismo medioambiental", condena Jesús Calleja, que termina su vídeo en Instagram con un recado directo.

"Teníamos que ser más implacables con la ley y castigar verdaderamente porque eso ya no es tolerable", sugiere el presentador de 'Planeta Calleja', mandando también un mensaje a su círculo más íntimo de las zonas afectadas. "Tengo muchos amigos allí. Lo siento mucho. Nada más llegue a España, voy a veros", asegura el aventurero.

"Desde aquí también quería dar las gracias a los voluntarios, a la gente de los alrededores, a los que han ido a ayudar, a los forestales, a los bomberos, a los de la UME… ¡Miles de gracias a todos los que están luchando para apagarlos!", termina añadiendo Jesús Calleja, poniendo el valor el importante trabajo de los agentes de emergencia que están luchando por frenar el desastre.