Telecinco anuncia la nueva baza que sustituye al fallido 'Volando voy, volando vengo' de Jesús Calleja

Tras anunciar desde hace días el regreso inesperado de 'El rival más débil' después de eliminarlo de su parrilla el pasado otoño tras su fiasco en audiencias; Telecinco ha decidido apostar por el concurso de Luján Argüelles como sustituto de 'Volando voy, volando vengo'.

De esta manera, 'El rival más débil' regresará a Telecinco el próximo jueves 14 de mayo a las 23:00 horas tomando el relevo del programa de Jesús Calleja y se enfrentará al cine de La 1, a 'La encrucijada' en Antena 3, a 'Mis raíces' en Cuatro y a 'Tracker' en La Sexta.

#ElRivalMásDébil llega con nuevas entregas en la que nuestros conocidos concursantes ponen a prueba sus conocimientos ante la atenta e incisiva mirada de @LUJAN_AR 💥



El jueves a las 23:00h en Telecinco 📺 https://t.co/05pXRU4H9D pic.twitter.com/gQh6bCfACB — Telecinco (@telecincoes) August 8, 2025

'El rival más débil' regresa a Telecinco con las tres entregas que quedaron por emitir el pasado otoño: las protagonizadas por periodistas, por actores y por deportistas. En concreto, el jueves que viene los que lucharán por llevarse el máximo dinero posible para una ONG serán César Muñoz, Flora González, Irene Junquera, Mayka Navarro, Samanta Villar, Juan Ramón Lucas, Nacho Medina y Jesús Álvarez.

Así las cosas, Telecinco continúa dando salida a formatos fallidos, y liberando ese cajón repleto de fiascos en una época de bajo consumo televisivo. Es el caso de 'El gran show' de Dani Martínez, de 'Todos por ti' de Carlos Sobera y de 'Volando voy, volando vengo' de Jesús Calleja o '¡Allá tú!' que han sido auténticos fiascos sin llegar al doble dígito de audiencia.

El mítico concurso, presentado por Luján Argüelles y con famosos como participantes, se concibió como una de las principales apuestas del primer trimestre de la pasada temporada televisiva. Sin embargo, acabó retirándose de la programación de tapadillo por sus insuficientes números. De las seis entregas producidas, solo vieron la luz los tres primeros episodios. El formato anotó una audiencia del 6,5% de cuota y 559.000 espectadores en su estreno y de un 6,9% y un 7,7% en las dos siguientes semanas.