El órdago que Inés Hernand lanzó de sopetón al Gran Wyoming en ‘Planeta Calleja’

Inés Hernand y Félix Gómez han sido los últimos invitados de la temporada de ‘Planeta Calleja’. En la entrega que Cuatro ha emitido este lunes 26 de febrero, la intrépida reportera de TVE no ha dudado en responder a cuantas cuestiones le ha formulado Jesús Calleja, algunas un tanto comprometidas.

El presentador quiso conocer un poco más a fondo su trayectoria profesional, y si llegó a ejercer en el mundo del Derecho, carrera que empezó estudiando. «Estuve colegiada, iba de asistente del abogado titular. Era turbo infeliz, pero nos reíamos con mis compañeros de situaciones hilarantes. Teníamos a todos los personajes de ‘Camera Café’ en el despacho. Y hacía esa reinterpretación en stories y poco a poco me empezaron a seguir», explicó sobre sus inicios en el mundo de las redes sociales. Y es que el Derecho nunca fue lo suyo, a ella lo que de verdad la gustaba era la creación de contenido.

«Has trabajado en la tele, pero donde lo has petado más ha sido en las redes sociales», recordó Jesús Calleja, después de que Inés Hernand reconociera que «el mundo audiovisual es inestable. Proyectos más cortos, más intensos, pero también tiene una remuneración distinta». Jesús Calleja no dudó en preguntarle por lo que cobra, a lo que ella, sin querer desvelar la cantidad, confesó que «en un rango de pasta vivo por encima de la media de mi edad. Pero tampoco soy una ricachona. No me puedo comprar una casa».

El sueño televisivo de Inés Hernand

Inés Hernand también se quejó de que «en la tele solamente me dejan pildorillas, como aquí. Un mojar los labios, nada más». A raíz de esto, la presentadora de la cadena pública aprovechó la ocasión para confesar cuál sería su sueño televisivo: «Yo quiero un magacín de tarde, con todo señoras con cardados de fondo, que les den un bocadillo y que digan: ‘Popurrí, popurrí!'», dijo, entre risas, refiriéndose a la mítica canción de ‘Furor’.

Pero, lejos de quedarse ahí, la joven fue más allá y desveló de forma inesperada otro de sus sueños: «Levantarle ‘El Intermedio’ a Wyoming». De esta forma, dejó claro su deseo de formar parte del elenco de colaboradores del programa de La Sexta.