Paloma del Río pone voz a mucho público ante lo que ocurrió con Amaia Montero en la Nochevieja de RTVE

Cristina Pedroche y su reciclado atuendo, hecho a partir de piezas de anteriores vestidos, no fue lo único que inundó de memes y mofas las redes sociales. También Amaia Montero se llevó gran parte del protagonismo por su look tan sumamente llamativo. La propia Paloma del Río, histórica periodista de RTVE, no se pudo contener.

Bajo la marca 'La casa de la música' La 1 ofreció un gran show previo a las Campanadas con artistas de alto nivel. Entre ellos y como plato fuerte, el grupo La Oreja de Van Gogh. La banda donostiarra estrenó su nuevo single Todos estamos bailando la misma canción, que supone el flamante regreso de Amaia Montero como vocalista.

“Hay más preguntas que respuestas

en la aurora boreal” ❤️



Desde el Palacio Miramar de San Sebastián, La Oreja de Van Gogh (@laorejadevgogh) presenta EN EXCLUSIVA “Todos estamos bailando la misma canción”.🥹#LaCasaDeLaMúsicaRTVE✨ #RTVELaQueQuieres



⭕ https://t.co/8fP2E7iHns pic.twitter.com/azlLWhsB8v — La 1 (@La1_tve) December 31, 2025

La actuación está dando mucho que hablar y todos los comentarios van en la misma dirección. No precisamente por el trabajo musical, sino por el vestido de la cantante, que no deja de generar reacciones de estupor e incredulidad.

La gente no pudo parar de fijarse en lo que llevaba encima en lugar de prestar atención al recién lanzado single. La imaginación se disparó y muchos la compararon con una palomita y otros tantos con el relleno de nórdico de Ikea.

Y entre esas comparativas mordaces, la de Paloma del Río, que tampoco pudo ocultar su sorpresa con el outfit de Amaia Montero: "A alguien le ha faltado ponerle suavizante a la lavadora y el albornoz ha salido mitad palomita de maíz, mitad casco de Calimero. Y sin planchar".

"¿Pero esto qué es? Madre mía", se preguntó asombrada la periodista y comunicadora, poniendo así voz a mucho público de TVE que presenció el momento en cuestión.