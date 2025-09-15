Marta Peñate abandona el plató de 'Supervivientes' tras lo ocurrido con Oriana Marzoli en directo

Oriana Marzoli y Marta Peñate han vuelto a coincidir en el plató de 'Supervivientes All Stars'. Un encuentro de alto voltaje que ha terminado con la canaria fuera de plató tras un gran choque con la colaboradora y con Sandra Barneda cortando por lo sano. En esta ocasión, todo ha comenzado a raíz de las lágrimas que Marta Peñate ha derramado en plató tras ver la situación de su chico en el concurso.
"Me da mucha pena. Yo sé lo mal que se pasa, se queda uno y te juro que me da mucha pena", ha sollozado mientras en pantalla se podía ver como Oriana Marzoli mostraba gestos de extrañeza. "Pero, ¿esto va enserio?", ha llegado a preguntar la venezolana a lo que Marta Peñate ha contestado: "Entiendo que haya gente que ponga caras de asco porque no saben lo que significa lo que es el amor, pero yo siento mucha pena por mi pareja".
"¡Qué vergüenza ajena tía!", ha exclamado la colaboradora ante lo que Peñate ha añadido: "No es por eso, es por el agobio, la tensión que hay en este plató. Yo no me alegro porque nadie llore". "Dile a tus lágrimas que salgan. No se puede fingir de esa manera tan cutre", ha vuelto a arremeter Oriana. La trifulca entre las dos no se ha quedado ahí y es que, pocos minutos después, ambas han protagonizado el encontronazo que acabaría con la pareja de Tony Spina fuera de plató.
En esta ocasión, el estallido de su conflicto ha surgido de un reproche que Oriana Marzoli le ha lanzado a Marta Peñate. "Ya que me vas a invitar a tu boda, una cosa te pido, please. Cuando yo haga post en mi Instagram sobre mi perrito recién fallecido y me pongo seria, no te pongas a hablar de mi novio. Aprovecho para decírtelo ahora y que quede claro delante de todo el mundo. Que me pongo de buen rollo, pero no me olvido y te metiste cuando estaba comentando una cosa de mi perro y te pensabas que iba por ti y te metiste con mi novio. Me dijiste que era mala y que era karma".
Al escuchar a su compañera, Marta Peñate ha advertido: "Sandra, esto no pinta nada. Esta es la última vez que lo voy a decir. Lo siento muchísimo. Yo amo este programa, te adoro a ti y quiero a los que están detrás trabajando y aquí vengo a hablar de 'Supervivientes'". Oriana Marzoli no se ha quedado callada: "No lo hagas ni aquí ni fuera. No te metas conmigo ni aquí ni fuera para que yo te respete. El respeto se gana, no se busca en redes sociales y aquí te haces la víctima. No, me cansé de ti. Estoy harta de que aquí se haga la que "solo vengo a hablar de mis cosas"".
"Vengo a hablar de 'Supervivientes'. Si quieres otro programa, vas a ir sola a otro programa. Lo siento Sandra", ha explotado Marta Peñate justo antes de levantarse y abandonar el plató. En ese instante, Sandra Barneda ha tomado la palabra y ha conectado directamente con Laura Madrueño para evitar que el conflicto fuese a más. Sin embargo, la colaboradora canaria ya había abandonado el plató dando por concluida su intervención.
Sigue toda la información de El Televisero desde Facebook, X o Instagram