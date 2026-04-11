El público dicta sentencia al estreno de 'Visto lo visto', el nuevo programa de Telecinco para el fin de semana

Después del tropiezo de '¡Vaya fama!' y de haber apostado por llevar 'El precio justo' también a los fines de semana, desde este sábado Telecinco ha dado un giro a su programación matinal de sábados y domingos con el estreno de 'Visto lo visto', su nuevo programa de actualidad con Verónica Dulanto.
Así, tras intentarlo con corazón y con concursos para relanzar los datos de una franja que lleva muerta desde la cancelación de 'Socialité', Telecinco apuesta ahora por la actualidad para la franja que va justo antes de 'Informativos Telecinco' confiando de nuevo en Cuarzo Producciones ('La isla de las tentaciones').
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Una amalgaba de vídeos virales, noticias de impacto y sucesos de actualidad han vertebrado el programa piloto de 'Visto lo visto'. Mediaset presenta así su nueva baza, con Dulanto como presentadora: "Un recorrido trepidante por lo más visto, sorprendente, compartido e insólito de la actualidad con un ritmo vertiginoso, una narrativa dinámica y una puesta en escena muy visual, en la que tendrá especial protagonismo una gran pantalla de nueve metros cuadrados".
'Visto lo visto' cuenta también con José Luis Vidal ('La mirada crítica') como prescriptor para aportar contexto y descubrir la cara B de la actualidad desde otros puntos de vista. Además, en el programa convivirán noticias que arrasan en redes sociales y en medios de comunicación analizadas desde ángulos inéditos; imágenes sorprendentes, emocionantes, dramáticas y cómicas, siempre ligadas a la actualidad; y un ritmo ágil marcado por la incursión en redes, pero con el rigor editorial del equipo periodístico del espacio.
Muchos señalan lo mismo de 'Visto lo visto': "una copia de 'Aruser@s' e Impacto TV"
Pues bien, tras el estreno del primer programa de 'Visto lo visto' el veredicto de los espectadores en redes ha sido muy crítico. El sentir es generalizado y la opinión sobre este nuevo formato con Verónica Dulanto al frente es mayoritariamente negativa: "'Es justo lo que esperaba: una enorme basura", ha sentenciado un usuario de X.
"Me está pareciendo aburridísimo"; "es igual a Impacto TV"; "copiando todos los vídeos de 'Aruser@s'"; "lo que viene siendo convertir una sección ridícula de 'Fiesta' en un programa en sí mismo"; "estáis poniendo noticias que ayer dieron todas las televisiones. Lo siento pero vais a durar 2 telediarios" o "confirmado, nadie al volante en Telecinco" son algunos de los comentarios registrados en RRSS. Además, otro perfil ha apuntado a la "cutrez" de que Mediaset hubiera reciclado el plató de 'El desmarque' para su nuevo programa.
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