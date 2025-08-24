Jornada negra en Telecinco, que recrudece su 'crac' en audiencias con Cuatro al borde del sorpasso

Telecinco marcó este sábado, 23 de agosto, su segunda peor marca de audiencia diario de la historia con un catastrófico 6,4% de media. Se quedó tan solo dos décimas por delante de Cuatro (6,2%), lo que da una meridiana idea de su grave y extraordinaria crisis a las puertas del arranque del nuevo curso televisivo; en el que deberá encomendarse a 'Supervivientes All Stars 2' para poder revertir su travesía.

Ninguna oferta en el día alcanzó el doble dígito. Es más, se quedaron muy lejos de la barrera psicológica del 10%. Lo más competitivo y visto en el canal fue el programa 'Fiesta' con un exiguo 8,3% y 593.000 espectadores. El resto de la programación se hundió estrepitosamente.

En especial, las reposiciones de 'Agárrate al Sillón' en la mañana de Telecinco. El concurso diario, con Eugeni Alemany como presentador y con Rafa Castaño como concursante campeón, es ya la cuarta alternativa que prueba Mediaset para rellenar el hueco de 'Socialité' tras su cancelación el pasado mes de julio. Sin embargo, fracasó al igual que lo hicieron 'Universo Calleja', 'El gran show' de Dani Martínez o 'Got Talent'.

En este caso, pinchó mucho más al anotar un 4,7%, 3,4% y 3,7% en las tres entregas que se reemitieron. Y esta auténtica hecatombe arrastró -una vez más- a 'Informativos Telecinco 15 horas', que, con un desastroso 5,5% de share, reafirma su crítica situación sin el telón del programa de corazón; cuya retirada está dando alas a 'D Corazón' en La 1, que este sábado volvía a alcanzar el duodígito con un 10,2% de share.

Por la noche, en la franja de máximo consumo, la cosas fueron igual de calamitosas. En primer lugar, el informativo nocturno también promedió un malísimo resultado (7,7%) y, después, las películas 'Top gun: Maverick' con Tom Cruise y 'The Yacht: La pasajera' registraron unos paupérrimos 6,4% y 5,9% de cuota de pantalla respectivamente, cerrando así un día verdaderamente funesto para el canal de Fuencarral.

Por su lado, Antena 3, su rival directo, firmó un notable 11% de media en la jornada de este sábado, siendo la televisión líder en nuestro país con casi cinco puntos de ventaja sobre ese pésimo 6,4% de Telecinco antes indicado. Entretanto, La 1 de TVE fue segunda opción en el día con un buen 10,2% de share.