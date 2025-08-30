Telecinco no espera más y lanza ya 'Vaya fama', nuevo formato para recobrar la audiencia del fin de semana

Parece que Telecinco no quiere esperar más tras un agosto agónico en el que está a punto de cerrar con su peor registro histórico. Por ello, y ante el hundimiento de sus fines de semana, la cadena de Mediaset ha sorprendido al anunciar el inminente estreno de '¡Vaya fama!', su nuevo programa del corazón para las sobremesas de sábados y domingos.

Hace unas semanas, Mediaset comunicaba la puesta en marcha de '¡Vaya fama!', un nuevo formato producido por Cuarzo Producciones para tomar el relevo del cancelado 'Socialité' después de que durante el mes de agosto haya apostado por reposiciones de diferentes formatos y sus audiencias, lejos de mejorar, han empeorado, lastrando a 'Informativos Telecinco' a sus peores datos históricos entre el 5 y el 6%.

Ahora pese a que la cadena no ha dado más detalles sobre quiénes serán sus presentadores, Telecinco ha anunciado el estreno de '¡Vaya fama!' para el próximo fin de semana a partir de las 13:15 horas. "Vamos a poner a cada famoso en su sitio", avanzan en la promo lanzada por la cadena este sábado.

💥'¡Vaya fama!' pondrá a los famosos en su sitio a partir del próximo fin de semana en #Telecinco



➡️Los sábados y los domingos a las 13:15 horas pic.twitter.com/b2Oe71udyE — Telecinco (@telecincoes) August 30, 2025

Con '¡Vaya Fama!', Telecinco buscará recuperar el pulso del directo en su programación de los fines de semana compitiendo así con 'D Corazón' y las reposiciones de 'Cocina abierta de Karlos Arguiñano' y 'La ruleta de la suerte', que son los líderes en Antena 3.

Así será '¡Vaya fama!'

Imagen de la promo de '¡Vaya fama!'

¡Vaya Fama!' es un nuevo formato en directo que abordará la última hora de los famosos con un tono ácido, irreverente y divertido recuperando un poco el espíritu de los orígenes de 'Socialité' y de lo que era 'Cazamariposas'.

Este nuevo programa analizará las noticias de mayor impacto en el mundo del corazón con exclusivas, reportajes, investigaciones, conexiones en directo y los ‘momentazos’ que protagonizarán en el plató su equipo de colaboradores y reporteros.

Carmen Alcayde, entre las favoritas para presentar

A falta de confirmación oficial sobre quiénes serán sus presentadores, hace unos días Poco Pasa TV adelantaba la lista de profesionales que habían realizado un catsing y la mayor favorita para ser una de las caras de '¡Vaya fama! es Carmen Alcayde recuperando la faceta que ya tuvo durante años en 'Aquí hay tomate'.

Frank Blanco ('Tardear'), Sonia Ferrer ('Gente', 'En boca de todos'), Iván Reboso (colaborador de 'Fiesta'), Fran Ramírez (redactor de 'Mañaneros'), Ricardo Altable ('Buenos días, Madrid'), Cristina Lasvignes ('El diario de verano') y Patricia Pérez ('Vuélveme loca', 'De Viernes') son los otros profesionales que también pasaron el casting y podrían ser la otra cara del formato junto a Alcayde.