Los rostros candidatos a presentar el formato sustituto de 'Socialité' en Telecinco, con una destacada favorita

Tras la retirada de 'Socialité' hace unas semanas, Telecinco no levanta cabeza en la franja de sobremesa de los sábados y domingos. Incluso ha dado alas a su principal competidor, 'D Corazón', el programa presentado por Anne Igartiburu y Javier de Hoyos en La 1 de TVE.

Es por ello que Mediaset ya se ha puesto manos a la obra y, a partir de septiembre, estrenará '¡Vaya Fama!', con el que espera repetir el éxito de 'Socialité' durante sus primeros tiempos, cuando estuvo presentado por María Patiño y Nuria Marín. Además, según el portal especializado en televisión Poco Pasa TV, Mediaset habría hecho un casting para elegir a la pareja de presentadores que lo conducirá.

Según el citado portal, la gran favorita para presentar este nuevo programa es Carmen Alcayde. Pero no es la única candidata. Frank Blanco, Sonia Ferrer, Iván Reboso, Fran Ramírez, Ricardo Altable, Cristina Lasvignes y Patricia Pérez son los nombres que suenan para ponerse al frente de 'Vaya fama'.

Carmen Alcayde, gran favorita para presentar 'Vaya fama'

No es de extrañar que Carmen Alcayde sea la favorita. Y es que, cabe recordar que su primer trabajo en Telecinco fue como presentadora del exitoso, y polémico, 'Aquí hay tomate', que condujo junto a Jorge Javier Vázquez desde marzo de 2003 hasta febrero de 2008. Tras lo cual, ha sido colaboradora de múltiples programas de la cadena. Hasta su participación en 'Supervivientes 2025', presentó la sección de 'Socialité' dedicada a los realities de Telecinco, siendo sustituida por Sofía Suescun.

Cristina Lasvignes es otra de las candidatas que podrían ponerse al frente del sustituto de 'Socialité'. Y es que la periodista ha hecho un gran trabajo como sustituta de Jorge Javier en 'El diario de verano'. Aunque tiene una extensa trayectoria en televisión, donde ha trabajado en todas las cadenas nacionales. En La 1 presentó 'Esto es vida' entre 2015 y 2016. Y en Antena 3 'Tal cual lo contamos', entre 2008 y 2010.

Otro de los posibles conductores de 'Varia fama' sería Frank Blanco, que se quedará sin programa en Telecinco tras la cancelación de 'TardeAR'. El comunicador catalán haría un buen tándem con Carmen Alcayde, a la que conoce muy bien puesto que es una de las colaboradoras de su programa. También tiene una amplia experiencia en radio y televisión.

Iván Reboso, otro de los candidatos, es un periodista especializado en crónica social. Es redactor de la revista 'Semana', además de colaborador de diversos programas de Telecinco, como 'Fiesta'. Fran Ramírez también podría ser uno de los presentadores del nuevo 'Socialité'. Actualmente trabaja en Onda Cero y en RTVE tras pasar por 'Mañaneros', que podría abandonar para dar el salto a Telecinco donde ya trabajó en 'Cazamariposas'.

Ricardo Altable también es un habitual de la televisión. Desde 2017 conduce 'Buenos Días Madrid', en Telemadrid. La última candidata es Patricia Pérez, quien se hizo muy popular en nuestro país como presentadora de 'Mamma Mía' en Telemadrid, junto a Víctor Sandoval en el año 2001. Aunque anteriormente había sido también conductora de 'El Gran Juego de la Oca' en Antena 3. Además, durante años fue la presentadora de 'Vuélveme loca', un formato que se emitía precisamente a la misma hora en el que irá '¡Vaya fama!'. Actualmente es colaboradora de '¡De viernes!' en Telecinco.