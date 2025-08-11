Telecinco da alas a 'D Corazón' en TVE y a 'La Ruleta' en Antena 3 y paga caro la fallida decisión de cancelar 'Socialité'

La decisión de cancelar 'Socialité' ha sido todo un tropiezo en Telecinco y los datos de audiencia así lo avalan. El formato producido en la última etapa por Fénix Media, productora que acaba de disolverse por su insostenible estado financiero, no estaba logrando un buen rendimiento, pero tras su adiós los resultados en la franja han ido claramente a peor.

En El Televisero, además de informar en exclusiva de la cancelación del programa de crónica social, publicamos que no había recambio y que, por tanto, la cadena de Mediaset iba a tirar de reposiciones de algunos de sus formatos. Cosa sorprendente que hacía atisbar justo lo que está sucediendo: un grave hundimiento de la franja de sobremesa.

Sin ir más lejos, nos fijamos en los datos de este pasado fin de semana en esa banda horaria. El sábado promedió un desastroso 5,5% de share y el domingo no fue mejor con un 6% debido al fiasco de la reemisión de 'El gran show' de Dani Martínez y de 'Got Talent' respectivamente.

Lo cierto es que en los dos primeros fines de semana sin 'Socialité', Telecinco ha probado con varias ofertas. Y todas han resultado fallidas. El 2 y 3 de agosto testó 'Universo Calleja' y fracasó al bajar a cuotas del 5%. Así, el canal cambió de planes para este fin de semana y apostó por 'El gran show' con el objetivo de correr mejor suerte. Sin embargo, también se estrelló al marcar un 4,6% el sábado. Ante ello, se maniobró in extremis y se levantó el formato este domingo para colocar una redifusión de 'Got Talent', que tampoco obtuvo buenas métricas (6,2%).

Cifras que, en definitiva, empeoran los resultados de 'Socialité', que, pese a su declive, se mantenía en torno al 7-8% de share regularmente. Además, la edición de mediodía de 'Informativos Telecinco' se está viendo lastrada, con un 6,4% el sábado, 9 de agosto, y un 6,6% el domingo 10.

Mientras tanto, la ausencia del programa de corazón de Mediaset parece estar dando alas a la competencia. Este domingo, 'De Corazón' anotó un 10,2% de cuota en La 1. Es la primera vez que el espacio encabezado por Anne Igartiburu llega al doble dígito desde el cierre de 'Socialité' el pasado 27 de julio.

Además, 'La ruleta de la suerte' selló su mejor domingo histórico en cuota en Antena 3 (18,9%) a pesar de tratarse de una reposición. En esta franja, Telecinco también se colocó por detrás de Cuatro (con el 8,3% de 'Viajeros Cuatro' y el 7,3% de las 'Noticias) y de La Sexta, con el 8,3% que medió 'La Sexta Noticias'.

En conclusión, Mediaset no parece haber acertado con su determinación de fulminar 'Socialité' sin tener un recambio sólido con el que salir a competir. Y el abandono de esta franja, parcheada con las citadas reposiciones, puede pagarse muy caro. Hay que destacar que Telecinco volvió a vivir una jornada horribilis este domingo con un 7,1% de share en el total del día tras el 6,6% del sábado.