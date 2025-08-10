Telecinco, con el agua al cuello en audiencias tras unas últimas decisiones que acentúan su grave crisis

Telecinco está afrontando un verano desértico en audiencias, con una crisis sin paliativos en mitad de decisiones empresariales -como cancelar 'Socialité' y sustituirlo por reposiciones de formatos fracasados- que no hacen más que acentuarla. La situación es verdaderamente alarmante.

Este sábado, 9 de agosto, la cadena 'principal' de Mediaset (principal entre comillas porque los datos son más próximos a una cadena de segunda división o de la TDT) anotó un paupérrimo 6,6% de cuota de pantalla en el total del día. Se quedó muy lejos del casi 11% de registró Antena 3 (10,9%) y del buen 10,7% que se apuntó La 1 de TVE. Es decir, Telecinco se situó más de 4 puntos por debajo de sus competidores más directos. Para más inri, Cuatro, su 'hermana pequeña', estuvo al acecho con solo cuatro décimas menos (6,2%) y La Sexta promedió un 5%.

Y en ello influyeron los pésimos resultados que obtuvo Telecinco en dos importantes franjas horarias. Empezamos con el prime time, el horario de máximo consumo televisivo, donde el canal de Fuencarral firmó un pírrico 5% de share debido al fiasco estrepitoso de la película 'El cuarto pasajero' bajo la marca 'Cine 5 estrellas'.

La comedia dirigida por Álex de la Iglesia y protagonizada por Ernesto Alterio, Alberto San Juan, Blanca Suárez y Rubén Cortada marcó un desastroso 5,9% de cuota y apenas congregó a 400 mil telespectadores. Prácticamente, la mitad de audiencia que cosechó 'El aparcacoches' en La 1 (10,9% y casi 800 mil) o la reposición de 'Atrapa un millón' en Antena 3 (10,8% y 747.000).

Además, el blockbuster de Cuatro, con la cinta 'Ajuste de Cuentas', también superó al cine de Telecinco con un 6,5% de share y 452.000 seguidores. Por su parte, 'La Sexta Xplica' medió un 5,7% y 327.000 fieles a pesar de finalizar su emisión a altas horas de la madrugada.

Por otro lado, la otra gran franja en la que Telecinco se descalabró sin parangón fue la sobremesa, con un mísero 4% de audiencia debido al espectacular hundimiento de la reposición de 'El Gran Show' de Dani Martínez (4,6%) con la que se está parcheando la fulminación de 'Socialité' este fin de semana. Datos que lastraron a 'Informativos Telecinco 15:00 horas' con un preocupante 6,4%.

Ese 6,6% de cuota en el global del día es la tercera peor marca diaria de Telecinco de la historia, solo por detrás del 6,4% que se alcanzó el 1 de enero de 2025 y del 6,1% registrado el 14 de julio de 2024. Entonces, hubo un motivo de peso: la final de la Eurocopa 2024 entre España e Inglaterra en La 1 de TVE.

Por la tarde, Telecinco fue tercera opción (por detrás de Antena 3 y TVE) con el programa 'Fiesta', que con un exiguo 8,1% de share y 568 mil espectadores de media fue lo más visto de la cadena en el día de ayer; lo que da una clara idea del estado extraordinariamente crítico en el que se halla, sin viso alguno de remontada.