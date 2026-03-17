El programa de Joaquín Prat hace campaña por esta concursante de 'Supervivientes 2026' al ser el "gran descubrimiento"

Joaquín Prat y los colaboradores de 'El tiempo justo' han analizado en su propia palapa algunos de los momentos que se vivieron este domingo en 'Conexión Honduras' como el abandono de Álex Ghita o el encontronazo entre Jaime Astrain y Marisa Jara.

Tras recordar el último enfrentamiento entre el ex futbolista y la modelo en la playa y como este domingo arreglaron sus rencillas en la gala que conduce Sandra Barneda, los colaboradores de 'El tiempo justo' defendían de forma unánime a Marisa Jara.

"A mí Marisa me encanta que sea tan rápida, pero os digo una cosa si estas cosas que le dice a Jaime se las dice un chico a una chica estaríamos vapuleándole", comentaba de primeras Pelayo Díaz. "No estoy de acuerdo, mira por ejemplo las cosas que le dijo Antonio Canales a nuestra compañera Belén Ro", le respondía Miguel Frigenti.

"Yo es verdad que censuro las formas de Marisa porque se ha pasado un poco pero necesitamos concursantes así", sostenía el colaborador de 'El tiempo justo'. "Totalmente de acuerdo", se sumaba Joaquín Prat, que ya hace unos días revelaba que Marisa Jara era una de sus concursantes favoritas. "Es que quitas a Marisa de 'Supervivientes' y es la única que está dando caña", añadía Frigenti.

Después, era Belén Rodríguez la que tomaba la palabra para refrendar a su compañero al destacar que "Marisa es una concursante enorme". "Es un gran descubrimiento", apostillaba César Muñoz. "Yo creo que va a despuntar porque además no tiene pelos en la lengua y se va a enfrentar a quién haga falta y a los machirulos", concluía la colaboradora.