Pelayo Díaz pide a 'Supervivientes' retirar los sueldos a los concursantes por el colapso de protocolos de abandonos

La actitud de los concursantes de 'Supervivientes 2026' está empezando a ser muy cuestionada. Si este jueves era Jorge Javier Vázquez el que lanzaba un rapapolvo a los participantes recordándoles que están haciendo un programa de televisión, ahora ha sido Pelayo Díaz el que ha alzado la voz en 'El tiempo justo'.

Y es que al estilista y ex concursante de 'Supervivientes 2025' no le está gustando nada la actitud de muchos de los concursantes al ver que varios están tirando la toalla y queriendo abandonar como es el caso de Alejandra de La Croix o Marisa Jara, que han activado el protocolo de abandono de cara al domingo.

"Esta mañana yo estaba entrenando tranquilamente en mi gimnasio, no me ve nadie y lo estoy dando todo sin que me vea nadie y pensaba, esta gente que la está viendo toda España y están siendo tan flojos, no se enteran. Quieren todos abandonar. ¿No se enteran de que están en el Coliseo romano? ¡Que estamos aquí para que nos entretengan!, que han ido para hacer un show, dar espectáculo y para hacer las pruebas", soltaba indignadísimo el colaborador.

"Esta chica el otro día diciendo que no quiere hacer la prueba. ¿Pero a qué has ido?", insistía Pelayo Díaz. "¿Creéis que eso es lo que le ha penalizado a Marisa el no querer hacer las pruebas?", les preguntaba Joaquín Prat. "A ver pero tiene justificación porque las pruebas que no ha hecho es por el vértigo", justificaba Gloria Camila.

Pero sus palabras no convencían a su compañero. "Pues cariño te vas a otro programa. Si ya saltas desde un helicóptero pues ya está, no tienes vértigo. Tiene mucho cuento y es una maleducada faltando el respeto todo el rato a Jaime diciendo que si es un flojo, la floja eres tú", sentenciaba Pelayo Díaz cuestionando a Marisa Jara.

Pelayo Díaz carga en 'El tiempo justo' contra los concursantes de 'Supervivientes': "Que no cobren"

Pelayo Díaz alza la voz en 'El tiempo justo' contra los concursantes de 'Supervivientes'

Por su parte, Yulen Pereira también mostraba su frustración por la actitud de algunos concursantes. "Esto es 'Supervivientes' y se viene a sobrevivir, todos los concursantes saben a lo que van, van a sobrevivir, va gente mayor, va gente joven y gente con problemas. Pero no se pueden poner excusas como hacía Ghita. Marisa lo está haciendo mal, Almudena lo está haciendo mal, Alejandra lo está haciendo mal", defendía el esgrimista.

"Es que la ventanilla de abandonos está colapsada, parece el SEPE", ironizaba Joaquín Prat. "Parece que Álex Ghita abrió el camino y ahora todos le siguen. Yo nunca había visto tanta gente que quiere abandonar", comentaba Javier Hungría. "Es que sale muy barato abandonar, tú dices que quieres abandonar, te ponen una multita o no, que les digan como te vayas no cobras nada", sentenciaba Pelayo Díaz.

"Y es que además hay mucha gente que quiere concursar en este programa y que se han quedado fuera, así que por favor un poco de respeto", apostillaba Yulen Pereira. "Es lo que dice Pelayo, es una cuestión de profesionalidad. Uno va a 'Supervivientes' que es un trabajo y además muy bien remunerado", terminaba diciendo Joaquín Prat.

"Es que les ha llovido dos días y ya quieren abandonar media docena de personas. ¿Pero a donde se pensaban que iban a unas convenciones religiosas? Pues claro que se pasa frío, claro que se pasa hambre y claro que hay lluvias", clamaba Pelayo Díaz. "Sino que se vayan a 'Bailando con las estrellas'", soltaba Joaquín Prat. "Claro que se apunten a baile", concluía Pelayo.