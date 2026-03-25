El anuncio de 'Supervivientes 2026' sobre la identidad de su nueva concursante: Rostro muy famoso y explosivo

En la pasada entrega de 'Conexión Honduras', Sandra Barneda avanzó a los espectadores de 'Supervivientes 2026' la existencia de un pergamino que iba a dar un giro total a la edición.

El contenido del manuscrito recogía que "muy pronto" se va a incorporar un nuevo concursante de pleno derecho a la aventura en relevo de Alejandra de la Croix, que abandonó la aventura superada por sus crisis física y mental.

Entonces no se desveló la identidad de la persona que va a poner rumbo a Honduras. Sin embargo, este martes, en la nueva gala de 'Tierra de Nadie' con Ion Aramendi, otro pergamino ha ofrecido algunas pistas. Eso sí, manteniendo el enigma aún sobre quién es esa celebrity.

"Revela una información clave sobre la identidad del nuevo o la nueva superviviente", ha alertado el presentador al principio de la emisión para generar expectación entre el público de 'Supervivientes 2026'.

Al término de la noche, Aramendi ha descubierto esa significativa información: "Se trata de una mujer muy famosa y de fuerte carácter que promete revolucionar la vida en Cayos Cochinos".

Aunque el interrogante ha quedado en el aire, esa incorporación se producirá previsiblemente esta semana. En la cuarta gala del jueves con Jorge Javier Vázquez se conocerá su identidad. Y su alistamiento al casting provocará un meneo necesario a 'Supervivientes 2026'.