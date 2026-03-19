La última hora de 'Supervivientes 2026' que llega desde Honduras y que desata una tormenta entre los concursantes

'Supervivientes 2026' encara este jueves, 19 de marzo su tercera gala en Telecinco en la que conoceremos la última hora y el estado de los concursantes después de haber llegado a una situación límite tras producirse el primer gran temporal de esta edición.

Así, los integrantes tanto de Playa Victoria como Playa Derrota así como Playa Destino han vivido su peor noche desde que llegaron a Honduras hace tres semanas debido a las fuertes lluvias que han asolado los Cayos Cochinos en las últimas horas.

Tras enfrentarse al fuerte temporal, los concursantes de 'Supervivientes' han tocado fondo desde que arrancaron esta aventura, pues además han perdido el bien más preciado del reality: el fuego. De esta manera, ni han podido dormir en condiciones ni han podido comer caliente tras haberse quedado sin él.

Por si fuera poco, según ha adelantado el equipo de 'Supervivientes' este temporal ha desatado también una tormenta en la convivencia de las playas, desencadenándose varios conflictos entre los concursantes. Todas las imágenes se podrán ver durante la gala con Jorge Javier Vázquez.

Cabe decir además que las lluvias continúan y el equipo del reality se encuentra trabajando para garantizar que la fuerte tormenta no impida el desarrollo de la gala con normalidad, en la que diremos adiós al segundo concursante expulsado tras la marcha de Álex Ghita.

La segunda expulsión de 'Supervivientes 2026', este jueves

Marisa Jara, Toni Elías o Claudia Chacón son los tres concursantes que se juegan su continuidad en la isla. El candidato menos votado por la audiencia abandonará su playa y se incorporará junto a Darío Linero y Borja Silva en Playa Destino.

Además, coincidiendo con la celebración del día del padre, varios de los supervivientes recibirán una emotiva sorpresa de sus hijos desde España. Además los concursantes se enfrentarán a dos nuevas pruebas:

Juego de localización: en 'Cerbero', los supervivientes se enfrentarán a un reto colosal, en el que tendrán que usar una gran estructura de hierro con tres cabezas para construir una gran torre sobre la que tendrán que colocar una bandera. El equipo que lo haga en menos tiempo ganará y podrá elegir la playa en la que sobrevivirá los próximos días.