Programas

La última hora de 'Supervivientes 2026' que llega desde Honduras y que desata una tormenta entre los concursantes

por Roberto Jiménez

Telecinco alerta de la situación límite que han vivido los concursantes de 'Supervivientes 2026' tras enfrentarse a su primer gran temporal de lluvia

Los concursantes de 'Supervivientes' viven su primer temporal de lluvia
Los concursantes de 'Supervivientes' viven su primer temporal de lluvia | Montaje El Televisero

'Supervivientes 2026' encara este jueves, 19 de marzo su tercera gala en Telecinco en la que conoceremos la última hora y el estado de los concursantes después de haber llegado a una situación límite tras producirse el primer gran temporal de esta edición.

Así, los integrantes tanto de Playa Victoria como Playa Derrota así como Playa Destino han vivido su peor noche desde que llegaron a Honduras hace tres semanas debido a las fuertes lluvias que han asolado los Cayos Cochinos en las últimas horas.

Tras enfrentarse al fuerte temporal, los concursantes de 'Supervivientes' han tocado fondo desde que arrancaron esta aventura, pues además han perdido el bien más preciado del reality: el fuego. De esta manera, ni han podido dormir en condiciones ni han podido comer caliente tras haberse quedado sin él.

Por si fuera poco, según ha adelantado el equipo de 'Supervivientes' este temporal ha desatado también una tormenta en la convivencia de las playas, desencadenándose varios conflictos entre los concursantes. Todas las imágenes se podrán ver durante la gala con Jorge Javier Vázquez.

Cabe decir además que las lluvias continúan y el equipo del reality se encuentra trabajando para garantizar que la fuerte tormenta no impida el desarrollo de la gala con normalidad, en la que diremos adiós al segundo concursante expulsado tras la marcha de Álex Ghita.

La segunda expulsión de 'Supervivientes 2026', este jueves

Marisa Jara, Toni Elías o Claudia Chacón son los tres concursantes que se juegan su continuidad en la isla. El  candidato menos votado por la audiencia abandonará su playa y se incorporará junto a Darío Linero y Borja Silva en Playa Destino.

Además, coincidiendo con la celebración del día del padre, varios de los supervivientes recibirán una emotiva sorpresa de sus hijos desde España. Además los concursantes se enfrentarán a dos nuevas pruebas:

  • Juego de localización: en 'Cerbero', los supervivientes se enfrentarán a un reto colosal, en el que tendrán que usar una gran estructura de hierro con tres cabezas para construir una gran torre sobre la que tendrán que colocar una bandera. El equipo que lo haga en menos tiempo ganará y podrá elegir la playa en la que sobrevivirá los próximos días.
  • Juego de líder: en 'El potro de vértigo', los supervivientes deberán mantenerse el mayor tiempo posible en una plataforma en el mar, colgados de espaldas a ella y sujetándose a una soga para evitar caer al agua. Con el paso del tiempo, la plataforma se irá inclinando. El último concursante de cada playa en caer al mar será proclamado líder.

Sigue toda la información de El Televisero desde Facebook, X o Instagram

Sobre la firma

Roberto Jiménez

Soy el editor y redactor-jefe de El Televisero desde 2015 y desde entonces he sumado para que la web se convierta en una referencia en el ámbito televisivo.

Archivado en

·

Más Información

Laura Madrueño y María Lamela.

Laura Madrueño opina abiertamente sobre el papel de María Lamela como presentadora de 'Supervivientes 2026'

Eva Callejo
Marisa Jara en 'Supervivientes 2026'

Marisa Jara claudica y se planta en 'Supervivientes 2026', obligando a replantear su situación en Honduras

El Televisero

Últimas noticias