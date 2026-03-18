Maica Benedicto, apoyada por Claudia Chacón en esa tesis, cree que hay una conspiración secreta en 'Supervivientes 2026' que sirve para que algunas personas de su equipo, Playa Derrota, se salven de las nominaciones cada semana y, por ende, de las eventuales expulsiones.

De hecho, tal y como se pudo ver este martes en 'Tierra de Nadie', durante la asamblea de la 'Zona Roja', ambas le han puesto hasta nombre: 'el grupo de los silenciosos'. Y lo componen cuatro concursantes: Jaime Astrain, Aratz Lakuntza, Ingrid Betancor y Alba Paul.

Los cuatro han formado piña y, según Maica Benedicto, entre ellos existe una especie de pacto por el que no se tocan en el reparto de puntos que se produce cada jueves en la gala principal de 'Supervivientes 2026'. Así, buscarían sortear la expulsión.

Ingrid Betancor y Alba Paul desmontan la teoría de Maica Benedicto

Ion Aramendi preguntó a una de las señaladas, Ingrid, si efectivamente mantienen un complot para sortear las nominaciones. Y la periodista deportiva fue tajante: "No, de hecho yo no tengo ni idea de a quién van a nominar cada uno de ellos. Cierto es que yo no voy a nominar ni a Alba ni a Aratz ni a Jaime por afinidad porque son las personas con las que mejor me llevó, son mi apoyo aquí y no les voy a nominar". "Y es completamente lícito que cada uno decida de qué forma quiere nominar", defendió.

"Yo lo llevo sintiendo desde el inicio. Naturalmente se forman grupos por afinidades y es totalmente lícito. Sé que he venido sola a 'Supervivientes' y que tengo que hacer mi concurso sola, pero no me siento bien sabiendo que hay un grupo, no estoy del todo cómoda", comentó Maica Benedicto en directo, deslizando un posible desplazamiento.

"El tema de las nominaciones no es un pacto que tengamos nosotros, simplemente yo me baso en la gente que más aporta en la isla o la que más hace", argumentó por su parte Alba Paul, desmontando también la teoría conspiranoica de Maica. "Yo también siento que hay un grupo y me he dado cuenta, aparte de las nominaciones, por otras cosas. Por ejemplo, a mí me quita la mirada todo el mundo", sostuvo por su lado Claudia.