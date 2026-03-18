Almudena Porras no tuvo una noche fácil en 'Supervivientes 2026'. La joven malagueña está al límite mentalmente tras los últimos acontecimientos en Honduras. Su grupo, Playa Victoria, le ha colocado en el disparadero por su actitud caprichosa, protagonizando varios enfrentamientos.

El más sonado, que se pudo ver en la asamblea de la Zona Roja, el que mantuvo con Toni Elías, al que presenciamos enfadado como nunca porque consideró que Almudena no respetó su espacio vital para dormir en la playa. El campeón de motociclismo despertó y puso los puntos sobre las íes a la pareja de Borja Silva.

Por su lado, Paola Olmedo también evidenció su hartazgo ante los caprichos y las manías de Almudena Porras a la hora de dormir. Y, de paso, tanto la exnuera de Carmen Borrego como el propio Toni criticaron lo "tiquismiquis" que es la muchacha con el descanso y con la comida: "No come lo que sea y no duerme lo que sea". Unas actitudes incompatibles con 'Supervivientes'.

En ese sentido, Ion Aramendi, preguntó al equipo al completo quién pensaba que Almudena es una persona tiquismiquis. Todos levantaron la mano a excepción de Gerard Arias. Es decir, Álex de la Croix, Alvar Segui, Ivonne Reyes, Alberto Ávila, Toni, Paola y Teresa Seco opinaban exactamente lo mismo de ella: "Es especialita con la comida" y "es la única que se queja en las cosas de comer".

Almudena Porras: "Desde primera hora creo que este no es mi sitio"

Ante tantas críticas, Almudena Porras se derrumbó en directo y clamó sentirse apartada en 'Supervivientes 2026' por parte de los integrantes de su campamento. "Desde primera hora creo que este no es mi sitio, siento que no lo es. Soy una persona tímida y no soy tan sociable al principio y es como que no me siento en mi sitio, no siento que son mis personas, me siento un poco desplazada. No me siento en mi sitio para nada", reiteró entre sollozos.

"Hay comentarios que... No me siento a gusto. Siento que soy la nueva todo el rato, que me nominan porque soy la nueva. Todo el rato la nueva. Estoy en un bucle y ahora mismo no veo nada", añadió la exparticipante de 'La isla de las tentaciones 9' rota en llanto.

"Pero tú te has salvado esta noche", le espetó Ion Aramendi para insuflarle ánimos y energía. "Me he salvado y quería que me dieran la enhorabuena. Y joder, ni una persona me ha dicho 'enhorabuena'. Ni una. No os habéis alegrado", recriminó Almudena Porras a los miembros de su equipo. Algo que todos desmintieron. "Pues yo lo he sentido así", se reafirmó la concursante.

"Yo no estoy acostumbrada a esto", gritó desesperadamente una Almudena Porras que, entretanto, recibió un mensaje de aliento de su amiga Claudia Chacón desde la otra playa: "Has llegado más tarde, eso también es normal. Sabes que eres mucho más fuerte de lo que te piensas. Llora todo lo que quieras, que yo sé la Almudena que eres y lo fuerte que eres. No te pienses que todo el mundo está en tu contra, algo que yo también siempre me pienso, y por eso a veces nos adelantamos a las cosas. Tranquila, confía en ti y a mí me tienes siempre".