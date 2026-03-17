Encuesta: ¿Quién quieres que sea el salvado de 'Supervivientes 2026': Claudia, Toni o Marisa?

Tras las nominaciones de la segunda gala de 'Supervivientes 2026', quedaron expuestos al juicio de los telespectadores Almudena Porras, Marisa Jara, Claudia Chacón y Toni Elías. Cuatro nombres relevantes de la edición por contenido o por peso en caché.

Este martes, en la entrega de 'Tierra de Nadie', con Ion Aramendi al frente, se ha llevado a cabo una nueva ceremonia de salvación, liberando a uno de los nominados -el más votado- del proceso de expulsión y reduciendo así la lista de cara al jueves.

La agraciada ha sido Almudena Porras, por lo que Marisa, Claudia y Toni continúan en la cuerda floja hasta el próximo jueves 19 de marzo. El que obtenga menor respaldo en la app de Mediaset Infinity será el que abandone La Palapa en la gala 3 de 'Supervivientes 2026'.

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