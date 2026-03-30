Nagore Robles da la réplica del día a Kiko Jiménez tras cuestionar su salto a 'Supervivientes 2026'

Ya el pasado jueves, Jorge Javier Vázquez advirtió de la llegada de una nueva concursante a 'Supervivientes 2026'. Una mujer muy famosa que pondría patas arriba los Cayos Cochinos. Este domingo, Sandra Barneda ha anunciado durante la gala de 'Conexión Honduras' que se trata de Nagore Robles.

Aunque lleva años diciendo que, en algún momento, se atrevería a participar en el reality más duro de la televisión, la colaboradora nunca daba el paso, hasta ahora. Será en los próximos días cuando la vasca se incorpore al resto de concursantes. Una nueva experiencia en su trayectoria televisiva que hace, según confesó, por sus seguidores.

"Lleváis años pidiéndome que vaya, esto principalmente lo hago por vosotros, solo espero que cuando me nominen me salvéis porque pienso darlo todo", aseguró Nagore ante su expareja, Sandra Barneda, quien le brindó todo su apoyo: "Lo vas a dar todo. Los que te conocemos lo sabemos, pero no sabemos cómo vas a llevar esas inclemencias". Ante esto, la futura concursante dejó claro que, pase lo que pase, no piensa abandonar.

Aunque la de Nagore Robles no será la única incorporación que haya en los próximos días. Tal y como anunció Sandra Barneda, el martes, durante la gala de 'Tierra de Nadie' presentada por Ion Aramendi, se abrirá la palapa de forma excepcional para que los concursantes reciban a los de Playa Destino.

"El próximo martes viviremos una apertura excepcional de la palapa por un motivo de vital importancia: la unificación de Playa Destino", informó la presentadora, quien explicó que "los supervivientes que han vivido ocultos en la playa secreta se convertirán en concursantes oficiales y pasarán a vivir junto a sus compañeros de una forma sorprendente".

El 'zasca' de Nagore Robles a Kiko Jiménez

La llegada de Nagore Robles ha sido muy aplaudida por la audiencia. Aunque también ha recibido algunas críticas por el hecho de partir con ventaja con respecto a sus compañeros, al empezar el concurso casi un mes después que ellos. Tal es el caso de Kiko Jiménez, al que la colaboradora no ha dudado en contestar, haciendo extensible su respuesta a todos lo que le han criticado por el mismo motivo.

"Tendría que haber entrado desde el principio y como fichaje estrella, ahora tarde y con ventaja. Aún así veremos si da la talla después de lo crítica que ha sido siempre, de momento promete", ha escrito el novio de Sofía Suescun en la publicación de Instagram donde se anuncia el nombre de la nueva concursante.

Un comentario al que Nagore Robles ha contestado con contundencia, aunque también con una pizca de ironía: "Uy, hay un poco de comentario en tu rencor. Yo hubiera entrado desde el principio, pero de momento no soy directora de casting. Prometo no decepcionar", ha sentenciado.