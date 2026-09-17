Miguel Lago se lleva el corte del día de una vecina de Ceuta por su comentario en 'Y ahora Sonsoles': "No es para bromear"

Este miércoles, 16 de septiembre, 'Y ahora Sonsoles' conectó en directo con una de sus reporteras que se encontraba en Ceuta para hablar con sus ciudadanos casi dos meses después de que se produjera la entrada masiva de migrantes. Sin embargo, una desafortunada broma de Miguel Lago provocó un tenso momento en el magacín vespertino que presenta Sonsoles Ónega en Antena 3.

El programa alertaba del riesgo de apagón en la ciudad autónoma "tras el alojamiento de inmigrantes junto a depósitos de combustible". Para conocer de primera mano la última hora de la crisis migratoria, una de las reporteras daba voz a dos vecinas de la localidad. Una de ellas era Verónica, quien explicaba que ha sufrido cinco asaltos en su casa en todo este tiempo: "En la situación en la que estamos puede pasar cualquier cosa. Da miedo, están por todas partes sin ningún tipo de control".

"Me han asaltado en casa en cinco ocasiones. Dos de ellas fueron bastante traumáticas. En una ocasión, entraron una serie de personas y nos defendimos con las mangueras que tenemos en el patio para disuadirlos, mientras que ellos nos respondieron con bloques de piedra. Casi salimos lesionados de allí. En otra ocasión, entraron unas personas que, según la Policía, habían violado a una chica y decidieron esconderse mi casa, pero los detuvieron rápidamente gracias a la llamada de mi tía", explicó la mujer.

Verónica denunciaba la situación de "inseguridad" que estaban atravesando todos los ceutíes, debido a la falta de "efectivos", ya que la Policía que estaba "desbordada". "Yo no echo la culpa a la Policía, porque estaban exhaustos cuando vinieron a casa", reconoce. Además, contó que tenía una hija de 22 años que vive en Irlanda y a la que ha pedido que no venga a visitarlos por la inseguridad: "Es una niña y no la voy a poner en riesgo. Llevo desde mayo sin verla. Este es mi verdadero drama. Aparte de los asaltos, no ver a mi hija se convierte en una situación dramática".

Miguel Lago se pasa de frenada y la invitada le tiene que parar los pies

La ceutí continuaba explicando su difícil situación a Sonsoles Ónega y al resto de colaboradores, a los que contó que la valla de su casa, pese a tener concertinas, se encuentra destruida por los asaltos que ha sufrido en estas semanas. "Debajo de la valla es un acantilado, es una ladera que da al mar", relató, momento en el que Miguel Lago hizo una desafortunada broma. "Madre mía, concertinas, vallas, un acantilado… ¿Pero dónde vives? ¿En un castillo de 'Juego de Tronos'?", soltó el colaborador.

Como cabía esperar, este comentario no hizo ninguna gracia a Verónica quien no dudaba en pararle los pies: "Si quieres te invito a mi a casa, te invito al castillo y vienes y lo ves". El colaborador de 'Y ahora Sonsoles' intentó justificar su broma alegando que "tiene unas medidas de seguridad bastante difíciles de saltar". Pero esa justificación no le sirvió a la mujer, que, visiblemente enfada, espetó: "Pues ya te digo cómo saltaban ellos. Quien no se lo crea, que venga. De todas formas, ahí están los atestados policiales".

"No te lo he puesto en duda, ¿eh? Todo lo contrario", le dejó claro Miguel Lago. Sin embargo, la ceutí insistió en que la situación no era para hacer chascarrillos: "Me parece un tanto delicado el tema para bromear". Para calmar las aguas, el cómico le mandó un mensaje brindándole todo su apoyo: "Vero, esto es tan terrible y tan horrible que, o intentamos darles otro enfoque a las cosas, o yo entiendo la locura, la pena y el drama que estáis viviendo. No dudes que en este programa todos somos caballas", sentenció el cómico.