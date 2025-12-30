Miguel Lago la lía en 'Sonsoles' y se lleva el fuerte rapapolvo de un guardia civil: "No me gustan estas bromas"

Es uno de los temas que más debate ha generado esta navidad y más ahora que solo quedan unas horas para que arranque el 2026. Y es que las famosas balizas que todos los conductores tienen que llevar en los coches están dando mucho que hablar. Este martes, 'Y ahora Sonsoles' ha analizado el asunto con un guardia civil generando un momento de gran tensión con Miguel Lago.

El programa que está presentando Pepa Romero en ausencia de Sonsoles Ónega recurría a un ferretero para hablar de las balizas y este no dudaba en asegurar que cualquier modelo es válido. Aunque aprovechaba para lanzar una advertencia a los espectadores del programa de Antena 3.

Y es que estas balizas están ideadas para que a los 90 segundos de activarse se emita una señal a la DGT para avisar de que dicho coche está averiado. Por ello, el dueño de una ferretería pedía que por favor nadie utilice las balizas para hacer la gracia. Algo que llevaba a que Miguel Lago ironizara con ese tema.

"Desde aquí te adelanto que va a pasar porque vivimos en España y vivimos por la broma", comentaba el humorista y colaborador. "En fin de año, a las 3 de la mañana, no te puedo prometer que yo no lo vaya a hacer", apostillaba con cierta sorna. "No lo hagas", le pedía entonces Pepa Romero a su compañero.

Un guardia civil le para los pies a Miguel Lago por sus bromas en 'Y ahora Sonsoles'

"No se pueden gastar bromas con la seguridad vial porque puedes causar un conflicto en el tráfico y puedes poner en peligro", le advertía por su lado la abogada Teresa Bueyes. Era entonces cuando Jesús Rodríguez, un guardia civil del equipo de atestados de tráfico, se ponía serio con Miguel Lago. "Vamos a dejarnos de bromas porque estamos hablando de vidas de personas y de la seguridad vial", soltaba.

Pero el guardia civil iba mucho más allá. "Las carreteras en España dejan al año más de 1.000 fallecidos, por lo que ponernos a frivolizar con este tipo de cosas deja mucho que desear. Llevo 24 años en la carretera y a mí no me gusta que se hagan este tipo de bromas. Alguno se lo tomará en serio y hará la tontería", terminaba defendiendo.

"Esperemos que no, yo no sé si hemos dado una mala idea", comentaba Pepa Romero. "Tras ello, Miguel Lago trataba de justificarse y dar la cara por lo que habían hecho en 'Y ahora Sonsoles'. "Vamos a ser serios, aquí lo que se está dando es la información real de que una baliza activa indica un accidente, qué gran invento y qué gran comunicación ha habido para que a 24 horas nos estemos enterando de que esto pueda pasar", terminaba diciendo el colaborador. "Que la gente no haga tonterías en su casa", apostillaba Teresa Bueyes.