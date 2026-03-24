La ex pareja de Emilio Gutiérrez Caba clama contra Telecinco en Antena 3 y Sonsoles reacciona así en directo

Después de que este lunes, 'El tiempo justo' censurara el libro de Sonsoles Ónega que sacaba la ex pareja de Emilio Gutiérrez Caba y de que la presentadora lanzara un recado desde Antena 3; un día después ha sido Mónica, la ex del actor la que ha cargado contra Telecinco desde 'Y ahora Sonsoles'.

Todo empezaba cuando Mónica Medina del Palacio se refería a lo que acababa de escuchar en 'El tiempo justo' por boca de Ana Montesinos, la última pareja de Emilio Gutiérrez Caba hablando de ella y contestando a sus acusaciones.

"Es que acabo de escuchar en una cadena una cosa que me ha impresionado más que verle a él, que es que ha aparecido una mujer", empezaba diciendo la ex pareja de Emilio Gutiérrez Caba. "Lo tenemos. ¿Quieres que veamos lo que ha dicho en la otra cadena la última pareja, que se llama Ana Montesinos, para que todos sepamos a lo que se refiere Mónica?", le preguntaba Sonsoles.

Así, 'Y ahora Sonsoles' se hacía eco de las declaraciones de Ana Montesinos en 'El tiempo justo' asegurando que en su relación de pareja con Emilio Gutiérrez Caba siempre habían sido tres porque Mónica seguía viviendo en la casa del actor.

"Me parece todo tan disparatado", confesaba Mónica tras escuchar algunas de las declaraciones de la última pareja del hermano de Julia Gutiérrez Caba. "Todo lo que dice esa señora es disparatado. Es que lo acabo de ver en Telecinco, ay perdón", comentaba Mónica. "No mujer, aquí no somos como allí", le respondía Sonsoles dejando claro que no tenían problema en mencionar a la competencia.

"Es que no quiero meter la pata. ¿Entonces puedo hablar libremente con nombres?", preguntaba Mónica. "¿Aquí alguien te ha dicho lo que puedes o no decir? Porque entonces...", repreguntaba Sonsoles. "Bueno creo que no se puede hablar de marcas, que no...", contestaba ella. "Si nos pagan sí, sino nos pagan no", soltaba con sorna Tamara Gorro. "Pero eso es porque es publicidad", apostillaba Sonsoles tratando de explicarse.

Poco después, Mónica Medina del Palacio no se reprimía sus ataques a Telecinco y sus programas. "Yo a esa señora no la conozco de nada", aseveraba. "Ella ha hecho referencias a que él te pagaba el alquiler, viajes, ¿eso te molesta?", cuestionaba Isabel Rábago.

"Es que ha dicho también que pagaba mis fiestas de cumpleaños y que yo invitaba a 500 personas. Eso no es cierto, eso es una tontería de niña pequeña con pataleta y todo lo que se dice en Telecinco es de niños pequeños con pataleta y no se trata al individuo con respeto, además allí lo que hacen cuando hablan es tropezarse unos a otros, hablar a gritos, todos son muy maleducados", sentenciaba la ex pareja de Emilio Gutiérrez Caba.