Roberto Brasero advierte de una "novedad" de última hora en el tiempo de Semana Santa desde Atresmedia

¿Qué tiempo hará en Semana Santa? Es la pregunta que trae de cabeza a los meteorólogos y a los dedicados a la información meteorológica. Y veinticuatro horas antes de que arranque la primera parte de la operación salida, Roberto Brasero ha avanzado el parte en el programa 'Espejo Público'.

El periodista ha subrayado que, para realizar un pronóstico con alto grado de precisión y fiabilidad, de momento sólo se puede llegar hasta el día de Jueves Santo. A partir de ahí, el nivel de incertidumbre es muy elevado y, por eso, los expertos prefieren no mojarse. Aun así, en líneas generales, se podría presentar una Semana Santa muy estable. Algo que no sucede en años.

Roberto Brasero ha indicado que se va a prolongar el anticiclón de estos días con viento de norte, que hace que las temperaturas no suban mucho. Esas potentes altas presiones bloquearán la irrupción de borrascas, por lo que, a día de hoy, ejercerá de barrera de las lluvias durante buena parte de la próxima semana.

Eso sí, en una estación tan variable como la primavera, las predicciones están sujetas a cambios drásticos en poco tiempo. Por eso, Brasero ha alertado de que ha habido algún año que perfilaba una Semana Santa anticiclónica y que finalmente resultaba lluviosa en varias zonas: "Ha ocurrido que llegaba el Lunes Santo y cambiaba la previsión del Jueves Santo". Por ello, ha insistido en mantener toda la cautela.

Aun así, tal y como ha afirmado Roberto Brasero, lo más probable es que de Domingo de Ramos a Jueves Santo el sol y las temperaturas primaverales acompañen de manera generalizada, a excepción del tercio norte peninsular. Ese viento del norte traerá nubes compactas al cantábrico, al alto Ebro y a zonas de Navarra, con posibilidad de lluvias y de nevadas en el caso de Pirineos. En el resto -recalca- predominarán los cielos despejados y, en el caso de Canarias, tampoco se esperan precipitaciones.

En cuanto a las temperaturas, el domingo y lunes se producirá un descenso general para luego remontar notablemente el martes, miércoles y jueves. De hecho, en zonas del sur, como Sevilla, se pueden rozar los 30 grados y en varios puntos del centro y este los 25º.

Eso sí, hay una novedad que apuntan las últimas actualizaciones de los modelos y en la que Roberto Brasero ha puesto el acento: "El jueves se metería una borrasca por el este, pero duraría muy poco". Ese sistema frontal descargaría precipitaciones entre la noche del miércoles y el jueves en el sur de Cataluña, de Aragón, en buena parte de la Comunidad Valenciana, en la Región de Murcia y en Almería.