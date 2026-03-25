El aviso de Mónica López, meteoróloga de RTVE, ante el tiempo en Semana Santa con una previsión generalizada

La Semana Santa se aproxima y todo el mundo está pendiente del cielo. Una parte, en vilo ante las tradicionales procesiones; y la otra, expectante de cara a la primera gran escapada del año, siendo una de las fechas con más desplazamientos en el país. Por eso, los meteorólogos están en el punto de mira en estos días de planificación de viajes. Y Mónica López, jefa del departamento de 'El Tiempo' en RTVE, ofreció un anticipo desde el 'Telediario' de La 1.

De entrada, la física puntualizó que los modelos en los que se basan para elaborar las predicciones llegan hasta el Jueves Santo. A partir de ahí, la incertidumbre es máxima. Quedan muchos días y en una estación tan variable como la primavera todo puede dar un giro en cuestión de horas. "Todo puede cambiar pero no pinta mal", adelantó Mónica López sobre la previsión de cara a la próxima semana del 30 de marzo al 5 de abril.

Más información El meteorólogo Albert Barniol lanza una advertencia a los que miran con lupa el tiempo en Semana Santa en TVE

En primer lugar, el viernes 27, que albergará la primera parte de la operación salida, habrá "precipitaciones débiles en el cantábrico oriental, nubes altas en buena parte de la península sin lluvia y dejará de llover definitivamente y por completo en el archipiélago canario".

El sábado 28 "llegará un frente por el norte: serán lluvias en principio de carácter débil y habrá algunas nevadas en el sector del Pirineo". En el resto del país, intervalos nubosos que podrían ser un poco más compactos pero sin mayor importancia. Hacia el sur y el este peninsular el sol será predominante.

Para Domingo de Ramos, Mónica López señaló precipitaciones débiles en el cantábrico, algún chubasco en las Islas Baleares y algo de lluvia débil en el entorno del Mar de Alborán. En el resto de la península, mucha estabilidad por un anticiclón que irá ganando terreno. El Lunes Santo el tiempo será "bastante tranquilo", con algunas nubes en el cantábrico, llovería moderadamente en la parte oriental del sector, sobre todo País Vasco y Navarra, y en el resto el sol volverá a ser el gran protagonista.

Martes Santo y Miércoles Santo podrían ser los días más apacibles. Los cielos permanecerán despejados en gran parte de la península y las lluvias de jornadas anteriores irán a menos en el extremo norte. Sí llovería ligeramente al norte de las Islas Canarias, pero nada que ver con el último temporal. Por tanto, la segunda parte de la operación salida no presentaría, a priori, ninguna complicación.

De cara al Jueves Santo, primer festivo en muchas comunidades, los modelos empiezan a entrar en conflicto como así remarcó Mónica López. "El modelo hasta hace veinte minutos daba lluvia que se colaba por el sur. En cambio, la última actualización nos deja precipitaciones que se quedan muy concentradas en el extremo sur del país", informó Mónica López, quedándose ahí de momento y evitando avanzar más en el pronóstico respecto al Viernes Santo, Sábado de Gloria y Domingo de Resurrección.

La incertidumbre para esas jornadas es altísima. Sin embargo, López deslizó que, aunque hay que cogerlo con pinzas, "todo parece indicar que los próximos días seguiríamos con un tiempo bastante estable"; haciendo hincapié, eso sí, en que "falta mucho e iremos afinando".