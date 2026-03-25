El meteorólogo Albert Barniol lanza una advertencia a los que miran con lupa el tiempo en Semana Santa en TVE

Albert Barniol, histórico meteorólogo de RTVE, ha hablado en el 'Telediario' de La 1 del pronóstico de cara a la próxima semana. Y es que, si hay días en los que miramos con especial interés la previsión del tiempo, esos son los previos a unas fechas tan marcadas en el calendario como la Semana Santa.

Eso sí, el físico ha ofrecido un anticipo con toda la cautela debido a la elevada incertidumbre que existe a tantos días vista. Predecir con acierto con más de siete días de antelación es muy difícil (casi imposible) en una estación tan sumamente variable como la primavera. Por eso, la presión que recae en los meteorólogos es muy grande y fallar da vértigo.

La periodista y presentadora Alejandra Herranz ha recibido en el plató del 'Telediario' a Albert Barniol para que compartiera, al menos, algunas pinceladas de lo que nos deparará la atmósfera en las próximas jornadas; marcadas por millones de desplazamientos y, cómo no, por las tradicionales procesiones.

Albert Barniol: "Esperamos una situación bastante estable y benigna hasta mediados de la próxima semana como mínimo"

"En líneas generales, esperamos una situación bastante estable y benigna. Como mínimo, hasta mediados de la próxima semana", ha resumido Albert Barniol a modo de titular. Sin embargo, para la segunda parte de la Semana Santa, de Jueves Santo a Domingo de Resurrección, la predicción se antoja más complicada y los modelos entran en conflicto. Es por ello por lo que el meteorólogo ha preferido no mojarse y mantener el suspense.

"Para este fin de semana (sábado 28 y domingo 29) sí que tenemos que destacar que va a hacer algo más de frío, con precipitaciones en el norte, pero el sol empezará a imponerse y esta va a ser la tendencia de cara a los próximos días. Atención, eso sí, el domingo a las posibles lluvias fuertes en las islas baleares", ha apuntado Albert Barniol en primer lugar.

"Pero, inicialmente, a partir de lunes el anticiclón irá ganando protagonismo y se irá traduciendo en nubes en áreas del cantábrico y en bastante sol en el resto del país. Una tendencia que, en principio, parece que se confirma a lo largo de los siguientes días", ha continuado adelantando Albert, haciendo hincapié en que eso es lo que observan los modelos a día de hoy.

"En la primera parte de la semana en zonas del norte sí que esperamos precipitación, aunque tampoco grandes lluvias, y en el resto un ambiente bastante tranquilo, pero, para guardar un poco de suspense y la tensión, ya veremos la previsión para los siguientes días", ha concluido Albert Barniol en su intervención en TVE, evitando ir más lejos de la cuenta.