El recordatorio de Isabel Rábago a Sonsoles Ónega sobre su despido de Mediaset tras una reprimenda en Antena 3: "Nos echaron"

Este martes, Isabel Rábago recibía una reprimenda por parte de Sonsoles Ónega y de la dirección de 'Y ahora Sonsoles' por saltarse una de las máximas del programa diario de las tardes de Antena 3. Algo que derivaba en que la colaboradora no pudiera contenerse y soltara un dardazo contra Telecinco por su despido de 'Vamos a ver'.

"Isabel Rábago, que desde que has entrado al plató... Hoy prepárate", le avisaba la presentadora a su colaboradora. "Pero porque narices me echa a mí la bronca", se quejaba la periodista. "Porque te has portado fatal", insistía Sonsoles Ónega mientras Paloma García-Pelayo trataba de dar la cara por ella asegurando que todo había sido un despiste de una señora del público.

Era entonces cuando se descubría que una espectadora había intentado saludar a Isabel Rábago y a Paloma García-Pelayo, pero el regidor se plantaba porque no podían levantarse de su asiento. "Isabel quiere hacernos creer una cosa, pero la cosa cambia", corregía la presentadora antes de hablar con la mujer del público que había protagonizado el incidente.

Isabel Rábago lanza un claro dardo en 'Y ahora Sonsoles' sobre su despido de Telecinco

"Ella ha mirado, yo la he mirado y ha hecho el gesto de levantarse y yo he ido hacia ella pero el señor de ahí me ha frenado", explicaba la mujer. "Es usted maravillosa y levántese todas las veces que le de la gana, así te lo digo", soltaba entonces Isabel Rábago rebelándose contra todo el equipo de 'Y ahora Sonsoles'.

"Pues mire, le voy a decir una cosa, no se va a levantar usted cuando le dé la gana", reaccionaba Sonsoles ante el órdago que había lanzado su compañera. "Porque esto no puede ser lo que diga Isabel Rábago, olvídese", insistía la presentadora. "Oye, qué cruz", comentaba por su parte la colaboradora. "Todo lo que tiene de alta, lo tiene de bicho", añadía Sonsoles sobre su compañera antes de pedirle a las señoras del público que se comportaran si querían volver.

Era entonces cuando Sonsoles Ónega lanzaba un último comentario que derivaba en que la tertuliana no se pudiera reprimir sobre su pasado en Telecinco. "Íbais a hacer lo que os daba la gana en otros programas, si es que soy demasiado buena", aseveraba Sonsoles. "No, porque nos echan. Nos echaron de hecho", soltaba sin pudor Isabel Rábago en una clara pulla a su despido de Mediaset y sin poder contener la risa después al ser consciente de lo que había dicho.