Isabel Rábago destapa la verdad de su despido de Mediaset y señala a Ana Rosa: "No se me permitió"

A finales de 2024, de forma totalmente inesperada, Isabel Rábago dejó de aparecer en los programas de Telecinco, pese a ser una de las colaboradoras habituales en distintos espacios de la cadena. Su marcha se produjo tras varios encontronazos con algunos de sus compañeros. Aunque, en aquel momento, la periodista prefirió no entrar a valorar qué había llevado a Mediaset a prescindir de ella.

Sin embargo, a raíz de unas palabras de Ana Rosa Quintana en su programa en las que aseguraba que ella no tenía ningún poder ni mando en la cadena, Isabel Rábago ha estallado. La actual colaboradora de Antena 3 ha querido pronunciare sobre su despido de Mediaset y, en concreto, de la productora Unicorm, para la que trabajaba.

Durante su entrevista con Máximo Huerta, la presentadora de 'El programa de AR' dejó claro que ella en Mediaset no manda: "Todo el mundo dice que mando mucho, pero no mando nada. Soy una mandada". Unas palabras que no han hecho ninguna gracia a Isabel Rábago, que ha dado algunos detalles, hasta ahora desconocidos, de su despido.

Isabel Rábago explota tras las palabras de Ana Rosa

Según cuenta en su perfil de Instagram, "la cafetería en la que me citan después de mi jornada laboral estaba fuera de las instalaciones de Mediaset. No se me permitió ni entrar a despedirme de mis compañeros. Sin motivo, 'Mediaset ha decidido'. Esa frase". "Permanecí en silencio, semanas… hasta que alguien lo filtró y muy mal filtrado. Con muy mala baba. Me tuve que tragar artículos entrecomillados mintiendo sobre unas razones que nadie nos dio y siguen sin darme", lamenta la periodista.

"Razones entrecomilladas absolutamente falsas y por las que alguien también responderá. Pero ese capítulo ya lo escribiré. La Justicia decidirá. Pronto se va a celebrar el juicio. Me enfrento a dos pesos pesados… pero sin miedo. No tengo miedo a nada ni a nadie. Espero que esta vez la fecha sea la definitiva y que un juez me escuche. Y que sea lo que tenga que ser. Llevo en silencio desde ese día y seguiré en silencio", asegura Isabel Rábago, visiblemente enfadada.

"Hoy, sigo feliz con mi vida. Feliz donde estoy y super agradecida. Gané. Pero eso no implica que luche y que siga luchando por aquello que no se hizo nada bien y que no es justo", sentencia Isabel Rábago. Según ha podido saber 'Confidencial Digital', será el próximo mes cuando tenga lugar el tan esperado juicio tras la demanda que la colaboradora interpuso contra Mediaset en la que también figura como parte implicada la productora de Ana Rosa, Unicorn Content.

Isabel Rábago decidió emprender acciones legales contra Mediaset

Fue el 3 de enero de 2025 cuando se hizo público que la periodista dejaba de formar parte de la plantilla de Telecinco, su casa televisiva durante quince años. La decisión, según se dijo en ese momento, fue por un proceso interno de renovación de colaboradores. Tras conocerse su despido, la periodista puso en valor su extensa carrera profesional y anunció que emprendería acciones legales para defenderse, como así hizo.

A través de sus redes sociales, Isabel Rábago ha cargado en numerosas ocasiones contra Mediaset, mostrándose especialmente dura con la deriva que está tomando y que se refleja en sus flojas audiencias actuales. En estos momentos, la colaboradora es feliz trabajando en Antena 3 donde, desde el pasado mes de mayo, empezó a colaborador tanto en 'Y ahora Sonsoles' como en 'Espejo Público'. Habrá que esperar para ver si, finalmente, la justicia le da la razón.