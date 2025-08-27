Sarah Santaolalla dice 'basta' en 'Malas Lenguas' ante el acoso y la manipulación del PP: "Dejen de perseguir a la prensa"

Si hay una tertuliana que se ha convertido en el centro de las críticas por parte del sector de la derecha y la ultraderecha es Sarah Santaolalla. Y en las últimas horas, la joven politóloga, se encuentra en el punto de mira por unas controvertidas declaraciones en 'Mañaneros 360'.

"El problema de esta gente es que los datos no ayuda a su relato, ayuda la mentira y ayuda un país desinformado y ayuda un país de idiotas, que alguno todavía le creerá, porque hay que ser muy idiota o tener muy poca información para seguir creyéndote al PP y a Vox", aseguró Sarah Santaolalla al analizar la deriva del PP al escurrir el bulto en la gestión de los incendios echando toda la culpa al gobierno central como hizo con la DANA a pesar de que las competencias son de las comunidades autónomas.

🔴 Sarah Santaolalla llama idiotas a todos los votantes del Partido Popular y de VOX en pleno directo de RTVE.



Esto es la televisión pública de España. pic.twitter.com/J5Y0yMipP3 — Onvre Deconstruido (@o_deconstruido) August 26, 2025

Unas declaraciones que como suele ser habitual se han manipulado y tergiversado en redes sociales haciendo creer que Sarah Santaolalla insultó a los votantes del PP. Por si fuera poco, el propio partido liderado por Alberto Núñez Feijóo ha mandado un comunicado exigiendo a RTVE el despido de la tertuliana tanto de 'Mañaneros 360' como de 'Malas Lenguas'.

"En opinión de los populares que una colaboradora llame “idiotas” en la televisión pública a millones de españoles que no votan al Gobierno ni a sus socios, y que el presentador no le pida rectificar de forma inmediata, y, además, que por la tarde llame 'inútiles mentales' al Partido Popular, es el remate a la

manipulación que durante todo el verano lleva protagonizando RTVE", aseguran desde el PP.

"Afirman que “Sarah Santaolalla recibe una remuneración sufragada con dinero

público por su colaboración en RTVE, y esto es incompatible con el insulto a

millones de españoles, por lo que exigimos a la Corporación que rescindan de

inmediato cualquier colaboración con esta analista", concluyen además de adjuntar doce preguntas que han registrado para que las responda en la próxima Comisión Mixta de control a RTVE el presidente, José Pablo López.

Sarah Santaolalla responde a las quejas y críticas del PP en 'Malas Lenguas'

Tras el revuelo causado por sus declaraciones y ante el acoso que está recibiendo en redes, Sarah Santaolalla le pedía a Jesús Cintora poder responder desde 'Malas Lenguas' este miércoles. "Si me permites Jesús, hay campañas que insultan pero a la inteligencia. El partido que justificó llamar hijo de puta al presidente del Gobierno en las últimas horas y días está intentando manipular una intervención que tuve y me gustaría aclararlo porque no voy a permitir que manipulen personas que mienten", empezaba diciendo.

"Y me gustaría dirigirme a la ciudadanía porque jamás he insultado o insinuado que los ciudadanos sean inútiles o idiotas. Lo que he exigido es que el PP no nos tome por tontos que es lo que llevan intentando desde hace mucho con ciertos planes. Y me dirijo a la ciudadanía porque por muchas campañas infames y todas estas que me organizan de vez en cuando casi todas las semanas porque les molesta lo que digo y lo que tienen que escuchar, yo aprecio mucho más al ciudadano que los que le quieren bajar el sueldo o las pensiones", recalcaba Santaolalla.

"Me gustaría pedir que no manipulen mis palabras y sobre todo que dejen de perseguir a la prensa, a los analistas libres, a los periodistas libres, que dejen de pedir dimisiones a la prensa libre y que empiecen a pedirla por ejemplo al guapo, espectacular y bueno de Mazón por su gestión. Pero que no manipulen mis palabras, que estoy harta de campañitas fake", concluía.

Tras ello, era Jesús Cintora el que le replicaba por decir lo de "inútiles mentales" en su programa. "Yo pido mesura, ¿consideras que eso no era oportuno en esos términos?", le cuestionaba. "Para empezar yo no hablo de la ciudadanía, hablo de que no nos tomen por idiotas ni por tontos y que no hagan políticas inútiles que es lo que estamos viviendo, no hablo de personas sino de una forma de hacer política porque es una política inútil tener a un presidente autonómico durante 30 años y que no sea capaz de gestionar los incendios de su tierra, la ciudadanía está cansada de la inutilidad y la ineficacia, inútil es no servir y ahora mismo no está sirviendo al pueblo", concluía Sarah Santaolalla.