Nacho Abad y Antonio Naranjo alzan la voz de forma inesperada ante el ataque del PP a Sarah Santaolalla

El clima de insoportable polarización política que existe quedó perfectamente representado con las lamentables declaraciones que profirió Jaime de los Santos (PP) hacia Sarah Santaolalla después de que ésta dijera en TVE que había que ser "idiota" para seguir creyendo en la política de la derecha.

"Vamos a hablar de Sarah Santaolalla. Es colaboradora de este programa y ha sido utilizada como arma arrojadiza en una guerra política entre la izquierda y la derecha. Tanto es así, que su nombre resuena ahora mismo en el Congreso de los Diputados", ha introducido Nacho Abad.

'En boca de todos' ha puesto contexto, emitiendo el momento en el Jaime le llama "activista que vomita odio" y afirma lo siguiente: "Lo cierto es que en el gobierno de Pedro Sánchez estamos acostumbrados a que incluso a mujeres prostituidas se les pague del erario público y se las enchufe en empresas públicas. Pero que ahora también el ente público tenga que aguantar que esta señorita se permita el lujo de insultar a más de 11 millones de ciudadanos... Como poco es para que dimita y, ya que no lo hace, es para que el ente la eche de manera inmediata".

Esto lo pronunció quien es vicesecretario de Educación e Igualdad en el Partido Popular. RTVE, por su parte, contestó por boca de su presidente, José Pablo López, con un rotundo comunicado en defensa de Santaolalla y todos los profesionales de la casa.

"Mi percepción es que la declaración de Jaime de los Santos es una columpiada", ha sentenciado Nacho Abad tras escucharle. "No dice lo que dicen que ha dicho, pero sí es suficiente para decirle: 'cómo vas por ahí'. No ha dicho que Sarah sea una prostituta en los medios de comunicación como lo ha sido Jessica, pero poner en la misma frase algo que para muchos puede ser interpretado de esa manera me parece un error de Jaime por el que debería pedir disculpas rápidamente", ha añadido Antonio Naranjo en defensa de su compañera.

Eso sí, el colaborador ha puesto un 'pero': "Mi solidaridad con Sarah, pero he oído burradas continuamente y no se montan estos pollos. Por tanto, también le rogaría o le sugeriría a Sarah que no se deje llevar por estas batallas porque luego uno sale también dañado. A mí me han citado en el Congreso y en la Asamblea de Madrid y no se me ocurre ni contarlo ni montar un pollo. Lo encajo lo mejor que puedo, digo lo que tenga que decir y ya está, no creo que los periodistas tengamos que ser los protagonistas".

A continuación, Nacho Abad se ha dirigido seriamente a Jaime de los Santos: "Jaime, que nos conocemos desde hace tiempo, creo que deberías disculparte con Sarah Santaolalla". A colación, Antonio Naranjo también ha señalado que Sarah debería dar la cara por sus palabras: "Y no estaría mal que Sarah aclarara si alguien le ha interpretado que está insultando a los votantes. Cuando hablamos en directo, la gente tiene que entender que todos patinamos y tenemos que ser humildes para decirlo. Yo no estoy siempre bien y no pasa nada por que digamos 'la he cagado' o 'se me ha ido de las manos' y por dar un paso atrás".

"Pero Sarah ya ha pedido disculpas varias veces", le ha rebatido Nacho Abad, con una idea en mente que ha prometido perseguir: "Mañana viene Sarah al programa y voy a llamar a Jaime de los Santos esta misma tarde para preguntarle si quiere participar en este programa y pedirle disculpas en directo públicamente". "A ver si quiere o a ver si le dejan", ha rematado el presentador.