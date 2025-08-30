El alto y claro comunicado de RTVE tras la campaña del PP contra Sarah Santaolalla reclamando su despido

Ante los últimos ataques proferidos por Jaime de los Santos, vicesecretario de Igualdad y Educación del PP, hacia Sarah Santaolalla al mezclarla con la prostitución, José Pablo López, el presidente de RTVE ha querido lanzar un comunicado sobre los ataques que están recibiendo tanto la propia cadena como algunos de sus profesionales y colaboradores.

Para el presidente de RTVE estos señalamientos no son algo casual. "Los ataques que están sufriendo RTVE, algunos de sus profesionales y colaboradores/as, no son algo casual sino causal", empieza destacando. "Las causas tienen que ver con nuestra mayor competitividad y con la promoción del debate político plural desde la tele y la radio pública. En definitiva, con causas empresariales y políticas ajenas al servicio público. Es decir, Tv pública sí ma non troppo", asevera.

"Y es que el pluralismo político en televisión se ha reducido sustancialmente en los últimos años. Y ahora resulta sorprendente que muchas opiniones se den cita en la radio y la tele públicas (todas las que respetan la democracia y los derechos humanos)", defiende José Pablo López. "Más sorprendente (e intolerable para algunos) resulta que RTVE venga desarrollando una agenda propia que no sea un mero reflejo de lo que otros deciden que es noticia o motivo de comentario en tertulias", añade al respecto.

"Pero es nuestra obligación como medio público trabajar contra el control de la información, ofreciendo otros temas y puntos de vista en una sociedad en la que algunos presentan la diversidad (política, informativa, de orientación sexual, de color de piel) como un antivalor", prosigue defendiendo el presidente de RTVE.

Por todo ello, José Pablo López no duda en dejar claro lo importante que es que RTVE haga frente a todos los ataques que están recibiendo numerosos colectivos. "La radio y la tele públicas son un dique frente al pensamiento único que ha creado su propio ecosistema informativo para reforzar ciertos discursos, generalmente autoritarios. Unos discursos que criminalizan la discrepancia o que señalan a colectivos como feministas, LGTBi o inmigrantes. RTVE no puede negociar con el ataque a los Derechos Humanos más básicos, debe estar a la vanguardia de su defensa", recalca.

"Hay quienes sólo toleran los medios públicos mientras que no sean molestos. Pero la libertad de expresión cómoda no afianza la democracia, únicamente la anestesia frente a los bulos y desinformación de aquellos que sí quieren acabar con ella", sentencia José Pablo López. "RTVE tiene como misión promover un auténtico debate democrático y plural, aunque no resulte cómodo, aunque haya quien prefiera que de eso se ocupen otros o aunque, durante algún tiempo, no fuera un asunto prioritario", añade.

"Es imposible sanar la democracia sin los medios públicos, sus profesionales y sus colaboradores. Por eso en RTVE no sobra nadie. Por eso, mi reconocimiento a los que cada día, con aciertos y errores pero con buena voluntad, trabajan por una RTVE más autónoma y consciente de su papel central en nuestra democracia. Por todo esto, cada día más gente conecta con RTVE", concluye el directivo.

El agradecimiento de Sarah Santaolalla al presidente de RTVE

Tras leer el extenso comunicado de José Pablo López, la colaboradora de 'Mañaneros 360' y 'Malas Lenguas' que está en el punto de mira del PP ha querido agradecerle su apoyo en público. "Gracias presidente José Pablo López y gracias a RTVE por defender la libertad de expresión y el pluralismo", le responde en su cuenta de "X".