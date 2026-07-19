Juan Carlos Rivero, narrador del España-Argentina en RTVE, vive un momento incómodo al preguntarle por esta polémica

La 1 se está volcando este domingo con una programación especial con la final del Mundial 2026 entre España y Argentina y que podría darnos la segunda estrella. Antes de que comience el partido, que narrará una vez más Juan Carlos Rivero, la cadena pública está ofreciendo diferentes especiales por la mañana y por la tarde.

Si por la mañana eran Anne Igartiburu y Javier de Hoyos quienes se ponían al frente de un especial de 'D Corazón', por la tarde justo después del Tour de Francia han sido Felipe del Campo, director de Teledeporte, y Clara Rivas, reportera habitual de 'D Corazón' quienes han liderado el especial 'Ojalá la Segunda'.

En este programa, Felipe del Campo está liderando una mesa de debate con invitados como Gonzalo Miró, Miguel Torres, Irene Junquera, Julio Salinas y Amanda Sampedro así como con conexiones con diferentes ciudades de España para pulsar el ambiente previo y también en las localidades donde nacieron algunas de las estrellas de La Roja.

Pero además, Felipe del Campo conectaba con el MetLife Stadium desde donde se juega la final para hablar con Juan Carlos Rivero y conocer la opinión del comentarista de RTVE sobre el partido de este domingo. E Irene Junquera no dejaba escapar la ocasión para preguntarle por las críticas que recibe en redes sociales por sus fallos al nombrar a jugadores.

Antes de presentarle, Gonzalo Miró no dudaba en decir que era "un mito". "Es el héroe sin capa", apostillaba el presentador de 'Directo al grano' asegurando además que para él era el "MVP del Mundial". Mientras, Felipe del Campo le ponía presión a su compañero al recordarle que iba a narrar el partido de su vida por la relevancia que tiene una final de un mundial entre España y Argentina.

"Yo quiero decirle dos cosas a Rivero, que estamos muy orgullosos de que es la voz de la Selección y que ojalá lo fuera muchísimo más tiempo. Eso para empezar", comentaba Irene Junquera. "Y por otro, que espero que te hayas aprendido bien la alineación para que no se metan contigo. ¿Lo tienes todo claro no?", le soltaba la periodista sin cortarse y provocando que el narrador viviera un momento incómodo.

"Bueno, pero si es que eso es darle... Es seguir el juego. En realidad, no hay tantos errores, Irene. Pero bueno, si hay que jugar se juega y si sirve de diversión pues mucho más", le contestaba Juan Carlos Rivero sin querer darle más bola a esas críticas y mostrando algo de incomodidad por la cuestión. "Mucha suerte, Rivero", le decía después Irene tratando de manifestarle su apoyo.