'Anatomía de...' en La Sexta señala la manipulación de RTVE en la era de Alfredo Urdaci: "Eran descaradamente tendenciosos"

En la nueva entrega de 'Anatomía de', que La Sexta ha emitido este domingo 21 de junio, Mamen Mendizábal ha ahondado en el famoso 'No a la guerra' que marcó los Goya del año 2003. En aquella gala, que se emitió por TVE, actores, directores y demás trabajadores del cine español acudieron con pegatinas protestando contra la guerra de Irak en la que nos metió el por entonces presidente del Gobierno, José María Aznar.

El cine español, se rebeló contra lo que llamaron "autoritarismo del Gobierno de Aznar", aunque para ello tuvieron que pasar por encima de la televisión pública. En aquel momento Marisa Paredes era la presidenta de la Academia y Joaquín Oristrell el vicepresidente. Junto a ellos dos, infinidad de actores y actrices, como Juan Diego Botto o Pilar Bardem ocultaron a TVE que iban a convertir la gala de nuestro cine en una crítica al Gobierno de España.

"Era una guerra injusta, ilegal, innecesaria, inútil, que no cumplía más objetivos que los imperialistas de Estados Unidos en la época", recuerda Juan Diego Botto. Además, explica cómo muchos actores se implicaron personalmente para intentar frenarla: "Creíamos que era evitable, que si nos esforzábamos, podríamos pararla". Una sensación compartida por María Barranco: "Éramos unos ilusos, creíamos que la guerra de Irak se podía parar".

En 'Anatomía de' Mamen Mendizábal ha charlado con redactores y reporteros que, en aquella época trabajan en la televisión pública, como Georgina Cisquella. Según esta periodista, "en el 2003 había un ambiente de tensión en la redacción bastante importante. El control de los informativos, dirigidos por Alfredo Urdaci era brutal". "Todos los redactores y periodistas que podíamos ser polémicos o un poco más críticos, se nos relegó a áreas que no eran conflictivas, como cultura", asegura la reportera en el programa de La Sexta.

'Anatomía de...' recuerda los famosos Goya del 'No a la guerra'

Georgina también destapa que había una "injerencia informativa, como controlar titulares o eliminar totales con ciertas declaraciones", y que "el minutado de Urdaci seguía la filosofía del Gobierno". No solo la guerra de Irak provocó el enfado de la ciudadanía con el Gobierno, sino también el desastre del Prestige que tuvo lugar en las playas de Galicia en aquella época. Según la periodista, los reporteros gallegos "tuvieron que quitar los capuchones de los micros de TVE porque la gente se les echaba encima, en plenas coberturas del 'Nunca Máis'".

'Anatomía de' también contó con la intervención del actor Alberto San Juan, al frente junto a Guillermo Toledo de la mencionada gala de los Goya 2003. El intérprete dio su opinión al respecto: "Siempre se acusa a los servicios informativos de favorecer al gobierno de turno. Yo no creo que haya habido una ocasión en la que se haya evidenciado esto tanto. Eran descaradamente tendenciosos a favor del Gobierno y del PP".

Semanas antes de la gala comenzó a gestarse un movimiento coordinado. Juan Diego Botto recuerda en el programa de La Sexta haber recibido un mensaje en el que ponía: "Algo tenemos que hacer". Según Alberto San Juan, varios intérpretes veteranos les convocaron a él y a Willy Toledo a una reunión con un mensaje claro: "Hay que aprovechar la gala para multiplicar las protestas contra la guerra". Fue el 27 de enero de 2003, cuatro días antes de los Goya, cuando el mundo del cine se reunió en una multitudinaria asamblea en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Allí aparecieron rostros históricos como Pilar Bardem, Paco Rabal o Lola Herrera, "gente que había luchado por tener libertades", explica María Barranco en 'Anatomía de'.

Por su parte, Javier Zurrro, periodista de cine en ElDiario.es, apunta directamente al por entonces director de los informativos: "El caso más flagrante de manipulación del Telediario que entontes dirigía Alfredo Urdaci fue la huelga general. Se contó de mala manera y, además, un año después fue condenado a emitir una rectificación donde pronunció C-C-O-O, porque no quiso decir Comisiones Obreras. Se creía en una posición de poder tan grande que pensaba que incluso podía reírse de Comisiones Obreras diciendo las iniciales en aquel momento".