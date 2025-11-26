Terremoto a gran escala en Telecinco: La cadena planea tres cancelaciones y la vuelta de un mítico formato

Mediaset continúa explorando opciones para superar la crisis de audiencia que está golpeando con más fuerza que nunca a Telecinco durante este curso televisivo. Y parece que el grupo de comunicación podría optar por la carta de la nostalgia. Según adelanta Poco Pasa TV, la empresa audiovisual está planeando recuperar 'El precio justo' para su renovada oferta de daytime. Se estaría trabajando en el reemplazo de hasta tres de sus espacios actuales según la citada fuente.

A pocos días de concluir el mes de noviembre con nuevo mínimo histórico de un 9% de share, en Mediaset se habrían puesto manos a la obra para dar un lavado de cara a la cadena. Eso sí, dentro de este supuesto plan de renovación, Jorge Javier Vázquez se encuentra en zona segura, pues este mismo martes se ha anunciado la continuidad de 'El Diario de Jorge' hasta el próximo julio como mínimo.

Mediaset busca reemplazo para hasta tres de sus formatos del daytime | El grupo trabaja en uno de sus próximos rescates del pasado: #ElPrecioJusto



💣 Se emitió por última vez en 2021, es uno de los formatos que baraja Mediaset para la nueva parrilla diaria de su canal principal. pic.twitter.com/2rO7ft3xM8 — Poco Pasa TV (@Pocopasatv) November 25, 2025

Mediaset estudia recuperar 'El Precio Justo' y busca reemplazo para hasta 3 formatos de su oferta diaria

Sin embargo, tal y como adelanta Poco Pasa TV, otros formatos de Telecinco sí corren peligro ante la grave crisis de audiencia que no parece tocar fin pese a sus constantes reformulaciones. Así, 'El Precio Justo' podría regresar a la cadena cuatro años después de su última emisión (2021), cuando el concurso se emitía de forma diaria en Telecinco y Cuatro con Carlos Sobera a los mandos.

El revival del mítico concurso, originalmente presentado por Joaquín Prat padre desde 1988 hasta 1993 en TVE, consiguió firmar 44 entregas en 2021 y de cara al próximo año podría retornar para convertirse en uno de los reclamos, presumiblemente para las tardes del canal principal de Mediaset.

Tras la corta vida de 'GH: La vida en directo', la fulminación de 'Agárrate al sillón' de los fines de semana y la tímida acogida de 'El tiempo justo' en la tarde y 'Vamos a ver' en la sobremesa, son muchos los formatos de Telecinco candidatos a ver comprometido su futuro tras esta contundente reestructuración que el grupo de Fuencarral prepara para levantar cabeza de una vez por todas.

Tampoco hay que pasar por alto la situación del fin de semana con el gran fiasco de 'Vaya fama' y la debilidad de 'Fiesta' con Emma García. Dos ofertas que también se podrían encontrar en la cuerda floja ante esos aires de cambio que se pretenderían.