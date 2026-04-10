Lidia Torrent se pronuncia sobre el motivo real de su salida de 'First Dates': "Dije hasta aquí he llegado"

Lidia Torrent ha regresado al ojo público tras su reciente paso por 'Supervivientes 2026', donde ha vivido un emotivo reencuentro con su pareja Jaime Astrain. Se trata de una de sus primeras apariciones en Mediaset tras abandonar 'First Dates' en 2023. Y en una reciente entrevista, la presentadora se ha pronunciado precisamente sobre los motivos que le llevaron a poner fin a su estancia en el dating show.

Desde la llegada del formato a Cuatro en 2016, la hija de Elsa Anka había estado presente entre el elenco de comensales, ocupando durante años el rol de copresentadora junto a Carlos Sobera. Sin embargo, la de Barcelona decidió poner punto y final a su papel en el programa por un motivo que ha confesado durante su última entrevista para 'Zodiac', el pódcast de Vanitatis.

Lidia Torrent se sincera tres años después de su salida de 'First Dates': "Eran grabaciones muy exigentes"

"Estuve en 'First Dates' siete años y ahora va a hacer casi cuatro que no estoy. Creo que todos, cuando llevamos mucho tiempo en un sitio... 'First Dates' era grabar de lunes a viernes, unas grabaciones muy exigentes", ha reconocido Lidia Torrent sobre el ajetreado calendario que el dating show de Cuatro maneja para grabar todas sus entregas semanales. "Vi que ocupaba mucho tiempo, entonces yo creo que el cuerpo me pedía también poder defender otras cosas", ha confesado.

#lidiatorrent ♬ sonido original - vanitatis.com @vanitatis "Hasta aquí he llegado". Lidia Torrent revela en Zodiac, el videopodcast de Vanitatis, la realidad tras la decisión de de dejar ‘First Dates’ y reinventarse profesionalmente, consolidándose en redes y eventos mientras disfruta de su hija Elsa. 🎧Puedes escuchar el episodio completo en la web de Vanitatis, YouTube y las plataformas de audio. #zodiacbyvanitatis

Sin embargo, el detonante en 2023 tuvo que ver con la expansión de su familia. "Y ya cuando me quedé embarazada de la peque yo pensaba que iba a ser súper fácil. Dije la tengo y ya me vuelvo a meter en el curro, y realmente me salió toda esa mamá leona y me fue muy difícil no estar presente", explicaba la presentadora a Nacho Gay en la entrevista.

"Entonces se juntó entre mis ganas de querer defender otras cosas y la maternidad y fue como la explosión definitiva de mira, creo que hasta aquí he llegado con 'First Dates", ha asegurado Lidia Torrent, señalando la imposibilidad de disfrutar de su papel de madre como el principal detonante de su ruptura, así como su interés por otros proyectos. Precisamente, en 2025 dio el salto a TVE como concursante de 'Bake Off: Famosos al horno', donde se clasificó como segunda finalista de la edición.