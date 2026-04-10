'Supervivientes 2026' anuncia el regreso de la Noria Infernal, la prueba más extrema del concurso de Telecinco

Si hay una prueba célebre en 'Supervivientes' y que da siempre mucho que hablar generando momentos de tensión es la Noria Infernal. Y seis semanas después del arranque de la aventura por fin podremos ver a los concursantes enfrentándose a la prueba más temida por todos.

Será el próximo domingo en 'Conexión Honduras', la gala que conducirá Sandra Barneda a partir de las 22:00 horas en Telecinco, y media hora antes en exclusiva para los suscriptores de Mediaset Infinity con contenido inédito.

La Noria Infernal será uno de los tres juegos que integrarán una nueva 'Batalla de Titanes' y cuyo ganador final se hará con el mayor de los poderes de la edición: el Tridente Dorado, que permitirá a su portador salvar a un nominado, incluido a sí mismo dado el caso.

Este domingo, varios de los concursantes también se enfrentarán a uno de los dilemas más difíciles y en los que tendrán que poner a prueba su mente. Y es que tendrán que renunciar a su objeto personal, que es el único vínculo material que tienen de su vida fuera de la isla, a cambio de un suculento plato de comida o de recibir noticias de sus seres queridos.

Asimismo, la nueva gala de 'Supervivientes: Conexión Honduras' prestará especial atención a las primeras horas de convivencia y supervivencia tras la nueva configuración de los equipos, actualmente distribuidos así: Playa Victoria con Ingrid, Maica, Aratz, Gerard, Nagore, Toni y Jaime; y Playa Derrota con Alba, Claudia, Almudena, Borja, Alvar, Ivonne, Darío y Soto.

De esa forma, los concursantes se reunirán en 'El consejo de los Dioses' para enfrentarse cara a cara y resolver los conflictos que han dificultado la convivencia en estos primeros días en sus nuevos equipos.

Por último, el programa presentado por Sandra Barneda y María Lamela desde Honduras, mostrará cómo han transcurrido las 24 horas de estancia en los cayos de Lidia Torrent tras su emotivo encuentro con Jaime Astrain en el Puente de las Emociones.