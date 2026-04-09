'Supervivientes 2026' mueve ficha in extremis y anuncia esta inesperada visita en Honduras a uno de sus concursantes

A escasas horas de que se emita la sexta gala de 'Supervivientes 2026', Telecinco ha avanzado que este jueves se vivirá uno de los reencuentros más esperados de la edición con la visita de Lidia Torrent a Honduras para animar a su marido, Jaime Astrain.

De esta manera, el ex futbolista recibirá la visita de su pareja y madre de su hija Elsa en un momento en el que más lo necesita pues se encuentra ante un bajón anímico al estar preocupado por el miedo a que la antigua lesión de rodilla le afecte a su concurso.

De hecho, parece que ese temor ha llevado a que en las últimas pruebas físicas, Jaime Astrain se haya mostrado con un peor rendimiento. Algo que sin duda también está afectando a su estado anímico y emocional dentro de 'Supervivientes'. Por ello, la visita de Lidia Torrent servirá para recargar pilas y le cargue de energía para continuar en el reality.

Con la visita de Lidia Torrent además 'Supervivientes' se asegura la participación de un rostro relevante y muy reconocido por el público como pasó el año pasado con la visita de la actriz Patricia Montero a su marido, Alex Adrover, acrecentando el interés de la audiencia.

Y es que no hay que olvidar que Lidia Torrent se dio a conocer como camarera de 'First Dates' en su equipo original y posteriormente la pudimos ver también en 'First Dates Hotel' así como presentadora de la última hora de 'Secret Story'.

Más allá del reencuentro de Lidia Torrent y Jaime Astrain, la sexta gala de 'Supervivientes' estará marcada por el cambio de equipos, la expulsión definitiva entre Claudia, Maica y Teresa, la llegada de Alberto Ávila a plató tras su forzoso abandono y nuevas pruebas y nominaciones.