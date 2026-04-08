Terremoto en 'Supervivientes 2026': El concurso verá trastocado su futuro por un cambio ya confirmado

'Supervivientes 2026' vivirá un momento clave en la gala 6: un cambio de equipos muy demandado por los telespectadores que agitará el devenir del concurso aventurero y que dará un giro a la edición en un momento crucial en el que se necesitan nuevas y atractivas tramas.

Se pretende que la nueva configuración de los equipos Victoria y Derrota, que se sustanciará mediante una dinámica por determinar, sorprenderá a los concursantes, generará un importante vuelco en el desarrollo de la aventura a partir de la sexta semana e influirá en la convivencia, en las estrategias y en la nueva ronda de nominaciones.

A este terremoto que pillará desprevenidos a los robinsones se sumará la nueva expulsión definitiva, que se debate entre Claudia Chacón, Maica Benedicto y Teresa Seco. Una vez proclamada la decisión de la audiencia con sus votos, la elegida para abandonar 'Supervivientes 2026' descubrirá en directo su cambio físico tras cinco semanas de aventura y disfrutará de su primer gran banquete. Por otro lado, tendrá un papel en las nominaciones, otorgando en secreto un punto extra a uno de sus ya excompañeros.

Por otro lado, los supervivientes afrontarán dos nuevos juegos decisivos. En primer lugar, la prueba de localización, 'Liberando a Pitón', en la que ambos equipos deberán liberar y trasladar una pesada serpiente desde el mar hasta la playa, superando obstáculos físicos que pondrán también a prueba su coordinación. Tras extraer los cocos que porta en su interior y activar una balanza, deberán conducir una bola por un sistema de pasarelas basculantes hasta el punto final. El grupo vencedor elegirá la playa en la que sobrevivirá la próxima semana.

Posteriormente, se disputará el juego de líder. Titulado 'El reto de Pasithea', los clasificados de 'Tierra de Nadie' -Gerard, Nagore, Teresa, Almudena, Alvar y Darío en Playa Victoria y Borja, Claudia, Maica, Aratz y Alba en Playa Derrota- competirán en una prueba individual en la que deberán formar una palabra con fichas mientras sostienen una mesa inestable. El más rápido de cada equipo se convertirá en líder de su campamento.

Por último, la sexta gala de 'Supervivientes 2026' recibirá en plató a Alberto Ávila tras su abandono por motivos médicos y los robinsones se reunirán en la Palapa para abordar las situaciones más destacadas de los últimos días de convivencia, que tendrán reflejo en una nueva ronda de nominaciones.