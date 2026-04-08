Medida de alto riesgo en la programación de Telecinco al retirar 'First Dates' por completo de su franja original

Hace unas semanas, Mediaset celebraba el décimo aniversario de 'First Dates' poniendo en valor lo que ha conseguido el dating show presentado por Carlos Sobera. Un formato que nació sin hacer ruido en el access de Cuatro y que se ha consolidado diez años después en una de las franjas más complicadas y codiciadas de la televisión.

No obstante, ahora Mediaset ha dado un giro radical al anunciar que 'First Dates' desaparecerá por primera vez del access diario para dejar su franja de emisión al estreno de la décima edición de 'La isla de las tentaciones' en Telecinco a partir del próximo lunes 13 de abril a partir de las 21:45 horas.

Así, Telecinco ha decidido mantener la estrategia que tan buen resultado le dio con el reality que presenta Sandra Barneda hace solo tres meses con su novena edición emitiéndose los lunes durante toda la noche y el martes y el miércoles en access prime time.

Con este movimiento, 'First Dates' se queda sin hueco en el access de la cadena principal. Y lejos de devolverle a su lugar natural como es la misma franja en Cuatro donde ha anotado grandes datos en todos estos diez años, Mediaset ha preferido seguir apostando por 'Horizonte' con Iker Jiménez y Carmen Porter y dejar el dating show de Carlos Sobera en una versión semanal de prime time en la noche de los miércoles en Telecinco.

Se trata sin lugar a dudas de un plan muy arriesgado porque si hay algo muy difícil a día de hoy en televisión es fidelizar al público. Y eso es algo que 'First Dates' ha conseguido gracias a la paciencia y al pico y pala que durante diez años ha llevado a cabo Cuatro a pesar de tener que competir cada día contra productos de gran envergadura como 'El Hormiguero', 'La Revuelta', 'El Intermedio' o los propios realitys de Telecinco.

Además, 'First Dates' ayudó a mantener la imagen de marca de Cuatro, que en los últimos tiempos se ha perdido al llevar una deriva hacia programas de actualidad con una línea conservadora y más cercana a la ultraderecha. Y aunque de primeras su salto al access de Telecinco podía verse como un escollo había conseguido mantener al público fiel que seguía el formato de las citas.

Sin embargo, ahora con esta decisión de 'relegarlo' al prime time de los miércoles de Telecinco, Mediaset se arriesga a perder al público fiel que durante diez años se colaba cada noche en el restaurante del amor y que en el futuro cuando pretenda recuperar la versión diaria de 'First Dates' en el access prime time ese mismo público no vuelva habiéndose cargado así una de las marcas más consolidadas en la televisión actual.

Ahora solo queda esperar a ver si 'La isla de las tentaciones' mantiene los buenos datos de su novena edición y si 'First Dates' consigue seguir viva con su versión de prime time teniendo en cuenta que sus anteriores intentos fueron un absoluto fiasco con formatos como 'First Dates Crucero' y 'First Dates Hotel'.

Así queda la programación de access prime time de Telecinco a partir de la próxima semana:

Lunes

21:45 horas - 'La isla de las tentaciones'

Martes

21:45 horas - 'La isla de las tentaciones'

23:00 horas - 'Supervivientes: Tierra de Nadie'

Miércoles

21:45 horas - 'La isla de las tentaciones'

23:00 horas - 'First Dates: Gourmet'

Jueves

21:45 horas - 'Supervivientes 2026'

Viernes

21:45 horas - 'De Viernes'

Sábado

22:00 horas - 'Got Talent España'

Domingo

22:00 horas - 'Supervivientes: Conexión Honduras'