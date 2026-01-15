Antonia Dell'Atte señala sin tapujos a Ana Rosa en 'La Revuelta' por el maltrato de Lequio: "Lo ha protegido y blanqueado"

Antonia Dell'Atte ha irrumpido como un huracán este jueves en 'La Revuelta' para poner el grito en el cielo contra Mediaset y Ana Rosa Quintana por el blanqueamiento y la protección que le han brindado a Alessandro Lequio durante décadas. La modelo ha acudido al espacio de La 1 por primera vez para hablar sobre su participación en 'DecoMasters', pero enseguida a interrumpido a David Broncano sin previo aviso para sincerarse sobre su historial de maltrato.

"Que suerte que ahora las mujeres podemos tocar a los hombres y te dicen 'tú me estás agrediendo', pues a tomar por culo. Con todo lo que habéis hecho vosotros toda la vida hasta ahora, ahora te toca a ti", ha comenzado bromeando la italiana mientras abrazaba al presentador tratando de incomodarlo para reflexionar sobre los abusos que las mujeres han sufrido históricamente a manos de hombres.

Antonia Dell'Atte arremete contra Alessandro Lequio y Ana Rosa Quintana durante su visita a 'La Revuelta'

Con el presentador algo descolocado, Antonia Dell'Atte seguía tratando de demostrar su punto. "¡Mira esa, me está agrediendo! Con todas las agresiones que han tenido muchas mujeres...", ha bromeado la invitada obligando al humorista a pronunciarse. "Es cierto que la diferencia es muy grande", reconocía el conductor de 'La Revuelta'. "Y no hablamos de agresiones en esta época, porque los huevos que me caen...", señalaba la top model.

Contra el maltrato



Antonia Dell'Atte: "Esto es un llamamiento de justicia social. He hecho una lucha contra las injusticias y para apoyar a las mujeres"#LaRevuelta @AtteDell pic.twitter.com/YD277Raewu — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) January 15, 2026

"¡Da nombres!", le gritaba entonces alguien desde el público. Y ha sido entonces cuando la modelo no se lo ha pensado dos veces. "¡Lequio!", ha gritado la invitada de este jueves revolucionando el teatro. "¿Puedo decir una cosa? Hemos hablado hace un rato en el camerino y te he dicho que como este año ha habido una noticia importante a tu alrededor, que es socialmente importante hablar de ello. Y me ha dicho ella 'vale, hablamos del tema, pero si no te importa no voy a decir ningún nombre propio", confesaba entonces Broncano, impresionado por su arranque de sinceridad.

Entonces, Antonia Dell'Atte ha comenzado a cargar contra Alessandro Lequio y todos los que lo han protegido durante décadas en Mediaset. "¡No, no, no! Te has equivocado, no quería nombrar a Ana Rosa Quintana, a esa no", aclaraba la italiana lanzando su primer dardo contra la presentadora de Telecinco. "Le he dicho que no íbamos a hablar de ella, como la llaman Villa... No, lo sé. Entonces he dicho vale Lequio sí lo podemos hablar porque es mi exmarido público y él me ha hecho pública en España", ha añadido.

"Esto es un llamamiento de justicia social, ahora hablamos seriamente. Para no seguir siendo víctima, porque no soy víctima, he tenido que denunciar a un señor que trabajaba en otra cadena, que sabía quién era y me han dicho por mucho tiempo que yo mentía", sentenciaba entonces Dell'Atte remontándose a la dura lucha que ha emprendido a lo largo de estos años para ser escuchada. "Te acusaban de poner una denuncia falsa", ha recordado el presentador.

Así, Antonia Dell'Atte ha insistido en la cantidad de piedras que han puesto en su camino a lo largo del proceso. "Hay un diario que ha hecho una investigación durante tres años, yo he investigado sola. Sola, aportando todas las pruebas, tenía todas las puertas cerradas, porque había mucha prensa del corazón. Yo he hecho una lucha contra las injusticias para apoyar a las mujeres", ha sentenciado entre aplausos la invitada de este jueves.

"En esta vida es muy importante saber que no hemos nacido para ser como bestias pero para perseguir virtud y conocimiento. Y el conocimiento es muy importante, porque meten a todo el mundo en la misma situación, toda la prensa, todos lo sabían Rosa Villacastín... ¡Todos sabían que era un maltratador! Y todos le han dado las gracias", ha subrayado la modelo, apuntando también a la periodista de TVE.

"Han habido muchos cómplices y todos están cayendo. A todas las mujeres siempre les digo si tenéis alguna prueba id primero a denunciar y acusar pero que nunca se haga un juicio público. Nunca he contado las cosas, el único que me ha dado una gran voz para poder hablar ha sido El País, gracias a ese diario ha habido un gran movimiento de redes sociales y Mediaset ha tenido que echarlo", ha continuado explicando la italiana.

Ha sido entonces cuando se ha dirigido directamente a la nueva directiva del grupo de Fuencarral. "Entonces se lo agradezco al nuevo presidente de Mediaset, al señor Salem, ha sido divino. Yo le doy el beneficio de la duda de que él no lo sabía, pero Ana Rosa Quintana lo sabía, lo ha protegido y blanqueado durante 27 años a su lado. Y ahí la justicia dirá la última palabra, tú no puedes llamar a una mujer que ha sufrido delincuente, de falsificar un documento, poner una denuncia falsa...", ha condenado la modelo.

"¿Ha mentido a la audiencia? Sí, ¿Él mismo ha dicho que es un maltratador? Sí", concluía.