La productora presidida por Ana Rosa Quintana lidera el ranking de horas de producción en TV por 4º año consecutivo

Aunque Ana Rosa Quintana no ha logrado recuperar el liderazgo de las mañanas tras el regreso de 'El programa de AR' a Telecinco, la presentadora está de celebración por ostentar otro récord por cuarto año consecutivo. La periodista ha cerrado el 2025 dominando las horas de producción en televisión con su empresa Unicorn Content, la productora que dirige junto a Xelo Montesinos.

Según el último informe de la consultora Dos30', basado en los datos de Kantar Media sobre la producción televisiva en nuestro país, la que fuera reina de las mañanas produjo casi el 20% de horas de emisión total del pasado año, con Mandarina ocupando el segundo puesto, La Cometa TV el tercero y La OSA Producciones debutando con fuerza en el ranking en la posición número 12 durante su primer año de vida.

Concretamente, 'El programa de AR', 'El tiempo justo', 'Fiesta', 'Vamos a ver' y 'La mirada crítica' son los espacios de Telecinco que se producen bajo el sello de Unicorn Content, y sus horas de emisión del pasado 2025 han supuesto el 19.3% del total entre las cadenas principales. Cabe destacar que el citado informe recoge las horas de producción de La 1, Antena 3, Telecinco, Cuatro y La Sexta sin contar las reposiciones; solo las emisiones de estreno.

La compañía que preside Ana Rosa Quintana se hizo con el primer puesto en 2022 y, desde entonces, ha repetido cada año como empresa líder en horas de producción gracias fundamentalmente a los formatos que conforman la parrilla de Telecinco, con la franja matinal íntegramente ocupada y con parte de la tarde bajo su paraguas de la mano del magacín de Joaquín Prat.

El Terrat sube 18 puntos y la productora de Risto Mejide continúa escalando

Le sigue muy de cerca Mandarina, la productora de 'De viernes' en Telecinco que también se encarga de la producción de varios espacios en Cuatro como 'En boca de todos', 'Código 10' o 'Lo sabe no lo sabe' y 'Viajeros Cuatro'. Dicha empresa ha acaparado el 10% de las horas totales del pasado año, apenas dos puntos por encima de La Cometa TV.

La productora perteneciente a Eurostar Mediagroup es la responsable de 'Mañaneros 360' y la serie 'Ena, la reina Victoria Eugenia', ambos formatos emitidos en La 1 de TVE. Así, La Cometa TV ha conseguido mantenerse en la tercera posición al igual que en 2024 con un 8,4% de las horas producidas. Y en el sexto puesto destaca Vodevil TV, la productora de Risto Mejide responsable de 'Todo es mentira' y 'Chester' en Cuatro, que ha logrado escalar tres posiciones este año.

Pero si alguien destacan en el ranking de este año más allá de Ana Rosa Quintana y su liderazgo es Andreu Buenafuente y El Terrat, la productora del humorista encargada de 'Futuro Imperfecto' además de participar en la producción de 'La Revuelta' en colaboración con Encofrados Encofrasa. La empresa, parte de The Mediapro Studio, ha saltado del puesto número 28 al número 10 del ranking mientras preparan dos nuevos formatos para TVE de cara a 2026: el programa de Dani Rovira y el ya promocionado 'Crossobar'.