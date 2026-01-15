Despidos en la productora de Ana Rosa, motivados por los cambios que planea Telecinco, y dudas con el futuro de Máximo Huerta

'El programa de Ana Rosa' sufrirá un importante recorte en su duración a partir del próximo lunes 19 de enero ante la nueva sobremesa que prepara Telecinco con la llegada del concurso 'El Precio Justo', que vuelve en tira diaria con la misión de impulsar los maltrechos datos de audiencia del mediodía y relanzar la primera edición de 'Informativos Telecinco'.

La cadena ya ha anunciado de manera oficial que la franja que ocupará será la que va desde las 13:45 a las 15:00 horas, es decir, competirá frontalmente contra la invencible 'Ruleta de la Suerte' en Antena 3. Además, esto significa que 'Vamos a ver', que finalmente ha sorteado la cancelación, ha de cambiar de horario por completo.

De momento, a pesar de que es evidente el reajuste que habrá que aplicar, Mediaset no ha oficializado todavía cómo va a quedar exactamente estructurada la parrilla matinal a partir de la próxima semana, condicionada -insistimos- por el desembarco de 'El Precio Justo' con Carlos Sobera.

La fuente Poco Pasa TV avanzó que, para encajar el concurso, 'Vamos a ver' se reformularía en una versión reducida de 12:45 a 13:45 horas aproximadamente. De sustanciarse este más que posible escenario, el espacio conducido por Patricia Pardo comerá, como mínimo, unos 45 minutos a 'El programa de Ana Rosa', que en esta presente temporada se emite de 09:00 a 13:30 horas.

Así, la oferta troncal de la mañana de Telecinco, con Ana Rosa Quintana a los mandos, se enfrenta a un notable tijeretazo en favor de 'VAV' que oscilaría entre 45 y 60 minutos y que obligaría a reorganizar y/o readaptar secciones o directamente a prescindir de alguna de ellas.

En consecuencia, también se está llevando a término un reajuste de recursos y de plantilla en 'El programa de Ana Rosa' y 'Vamos a ver' que derivará en varios despidos según ha adelantado ECD y ha verificado El Televisero. Se espera la salida de cerca de una decena de trabajadores internos, viéndose afectados redactores y reporteros. Está por ver si la productora los recolocará en otros formatos que posee en Telecinco, como 'El Tiempo Justo' de Joaquín Prat.

Dudas con Máximo Huerta, con el que hablamos para intentar aclarar su situación

En principio, no se produciría la salida de ningún colaborador, pero lo cierto es que en las últimas horas han asaltado las dudas sobre la continuidad de Máximo Huerta como tertuliano estrella de Ana Rosa Quintana. El Plural publicó en exclusiva que el periodista se había despedido del equipo fuera de cámara esta semana y que existían dos versiones antagónicas al respecto. Por un lado, que se trata de un adiós sine die a 'El programa de AR' y, por otro, que no es más que un parón temporal por la gira de su próxima novela, que sale a la venta a finales de enero.

Ante estas informaciones, El Televisero ha podido saber que en la productora presidida por Ana Rosa no consta la marcha de Máximo Huerta y, por descontado, niegan un despido de forma tajante. Es más, nos aseguran que el tertuliano tiene las puertas abiertas para reincorporarse tras cumplir con su agenda promocional.

No obstante, en este portal también hemos contactado con el propio protagonista. Y preguntado por la posibilidad de una desvinculación total de 'El programa de AR' tras lo publicado por El Plural, Máximo Huerta no ha desmentido ni confirmado el cese de sus servicios; ha preferido no hablar por ahora, limitándose a decirnos lo siguiente: "Solo sé que hay cambios. Llega El Precio Justo. Nada más". Por lo tanto, esa duda sobre su futuro en las mañanas de Telecinco permanece.