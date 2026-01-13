Telecinco reajusta los horarios de sus mañanas y fija el estreno y la hora de 'El Precio Justo' con Carlos Sobera

Después de estrenar la nueva etapa de '¡Allá tú!' con Juanra Bonet con un dato bastante gélido con un 7,5% y 774.000 espectadores, Telecinco ya tiene todo listo para recuperar otro de los concursos más míticos de la televisión y reorganizar su programación matinal. Y es que la cadena ha confirmado que 'Ekl precio justo' se enfrentará a 'La ruleta de la suerte'.

Así, Telecinco anuncia el regreso de 'El precio justo' con Carlos Sobera y Tania Medina para el próximo lunes 19 de enero a partir de las 13:45 horas. Con la llegada del concurso producido por Fremantle, la cadena de Mediaset tendrá que hacer un reajuste en su programación matinal.

¡'El precio justo' ya tiene fecha de estreno! El próximo lunes a partir de las 13:45h en @telecincoes... ¡A jugarrr con Carlos Sobera! 💸 pic.twitter.com/zrH04HcqJN — Mediaset España (@mediasetcom) January 12, 2026

'El precio justo' tendrá un reto difícil por delante pues además de tratar de contribuir a relanzar los datos de Telecinco tendrá que enfrentarse a dos grandes pesos. Por un lado, a 'La Ruleta de la suerte', que es el líder indiscutible de la sobremesa, y por otro a los territoriales y al segundo bloque de 'Mañaneros 360' en La 1 así como a 'Noticias Cuatro' en Cuatro y a 'La Sexta Noticias'.

Por el momento, Telecinco no confirma como quedará configurada su programación matinal con la llegada de 'El precio justo', pero Poco Pasa TV ya avanzó que los planes de la cadena pasan por reducir la duración de 'El programa de Ana Rosa', que pasará a emitirse de 08:55 a 12:45 horas mientras que 'Vamos a ver' con Patricia Pardo adelantará su emisión y también recortará su duración en media hora para emitirse entre las 12:45 y las 13:45 horas.

Carlos Sobera gana presencia en Telecinco y hace doblete

La llegada de 'El precio justo' a las mañanas de Telecinco conllevará que Carlos Sobera se convierte en uno de los pilares de la parrilla diaria de la cadena junto a Ana Rosa Quintana, Joaquín Prat, Jorge Javier Vázquez y Juanra Bonet. Y es que el vasco hará doblete en la programación de la cadena de Mediaset pues al concurso hay que sumar el salto de 'First Dates' al access.

Así, tal y como ya promociona Telecinco, 'First Dates' volverá al access de la cadena principal de Mediaset a partir del lunes 26 de enero mientras Cuatro estrenará la edición diaria de 'Horizonte' con Iker Jiménez. De esta manera, Carlos Sobera se enfrentará desde Telecinco a 'La Revuelta' y 'El Hormiguero' de lunes a miércoles a partir de las 21:45 horas.