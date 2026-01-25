Atronadora queja del público contra los Premios Feroz 2026 en RTVE por lo que se ha visto con sus presentadores

Este sábado, 24 de enero, se han celebrado los Premios Feroz 2026 que reconocen lo mejor de la producción audiovisual española del año a través del veredicto de la Asociación de Informadores Cinematográficos de España; un grupo integrado por más de 220 periodistas y críticos dedicados a informar sobre cine en televisión, radio, prensa e internet.
Este año, el certamen, que ha cumplido 12 ediciones, se ha llevado a cabo en el Pazo da Cultura de Pontevedra, con Petra Martínez, Antonio Durán Morris, Samantha Hudson y Elisabet Casanovas al frente de la presentación de una gala que se ha retransmitido en directo a través de La 2 de TVE y de la plataforma RTVE Play.
Y precisamente la elección de los presentadores, así como su desempeño, ha centrado la atención de los espectadores de los Premios Feroz 2026. De forma unánime, las redes se han llenado de comentarios señalando el pobre guion, la falta de ritmo, la nula química entre ellos o las intervenciones excesivamente largas, sin gracia y sin dinamismo.
"Petra nerviosa, Samantha sobreactuada, Elisabet Casanovas demasiado guionizada y Morris a su bola. Introducción sin gracia", ha resumido un espectador de la gala. "¿Pero quién escribe los guiones de las entregas de premios españoles y, peor, quién elige a los presentadores?", se ha preguntado Javier D. Guardiola, periodista de la sección de cultura de ABC.
"Soy muy fan de los #PremiosFeroz pero la química de los presentadores de este año es escasa y el guion flojísimo", ha lamentado por su parte Ricardo Garcés Aguayo. "Los #feroz2026 deben tener el récord de presentadores con menos gracia que ha tenido nunca una gala de premios", ha sentenciado sin miramientos otra seguidora de la retransmisión.
"Elisabet Casanovas está totalmente sobreactuada. Me sabe mal, pero es que entre eso y el guion… es hasta incómodo de ver", ha opinado otro usuario. Lo cierto es que incomodidad es lo que se ha apreciado en los rostros de algunos asistentes a los Premios Feroz. Cada vez que las cámaras les enfocaban mientras los presentadores hablaban, sus caras eran un auténtico poema.
En definitiva, las intervenciones guionizadas de Petra Martínez, Antonio Durán Morris, Elisabet Casanovas y Samantha Hudson no han funcionado ni allí ni en pantalla. "Esto pasa de penoso a patético. Mira que me gustan estos premios, pero los presentadores los están destrozando", ha condenado otra televidente.
Por si fuera poco, también ha causado especial indignación que los conductores del certamen apremiaran a los galardonados cada vez que salían al escenario para que acortaran sus discursos, lo cual ha resultado desagradable. "Soy una premiada y si después de la chapa que están dando los presentadores me dicen que sea breve en mis agradecimientos, se tragan el premio", ha clamado otra telespectadora.
