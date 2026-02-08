Máximo Huerta hurgue en la herida y entra de lleno en el encontronazo de Emma García y Gloria Camila en 'Fiesta'

Hace justo una semana, Emma García se hartó en 'Fiesta' al ver la actitud de Gloria Camila al no querer pronunciarse sobre su viaje a Venecia con su ex, Álvaro García, y la reacción de Manuel Cortés. La presentadora terminó estallando dejando claro que no le importaba "una mierda" el tema. Un asunto sobre el que este domingo le ha hablado Máximo Huerta.

Todo ha llegado después de que este mismo sábado, 'Fiesta' contestara a las acusaciones de Gloria Camila en 'El tiempo justo' acusándoles de haberle hecho una encerrona. "Aquí no obligamos a nadie, ni hacemos encerronas", desmentían desde el programa producido por Unicorn Content desmontando punto por punto todo lo que pasó.

"Gloria piensa que su triángulo amoroso no tiene importancia. Tal vez tenga razón y la culpa sea nuestra por asumir que una colaboradora tiene que colaborar", terminaban reconociendo en una pieza demoledora de 'Fiesta' contra su compañera.

Un día después, Máximo Huerta visitaba 'Fiesta' para hablar con Emma García de su nueva novela, 'Mamá está dormida' y nada más arrancar la entrevista, el escritor y presentador le decía a su compañera lo que pensaba de ella y se su conflicto con Gloria Camila.

"Tenía muchas ganas de estar aquí contigo frente a frente y no por redes sociales", le decía Emma a su compañero. "Yo por redes te veo, me encanta que seas super activa en redes y me encanta cuando mandas a la mierda a la gente", le decía Máximo Huerta sin pudor. "Soy muy fan, por favor", apostillaba.

"Bueno, hoy no tengo el día, hoy quiero hablar del amor", reaccionaba Emma García. "Pero estuviste muy bien", incidía Máximo dejando claro que le apoyaba al 100% en lo que hizo el pasado domingo ante la actitud de Gloria Camila hacia ella y hacia su programa.

Máximo Huerta defiende a Emma García en su conflicto con Gloria Camila

Tras ello, Emma García no se reprimía en decir que "es que una tiene su carácter también y hay que mostrarlo". "Podía haber dicho un pimiento pero me salió mierda que le vamos a hacer", terminaba diciendo la presentadora antes de seguir con la entrevista.

Después durante la conversación, Máximo Huerta le relataba a Emma cómo desde hace cinco años está volcado en el cuidado de su madre con alzhéimer y cómo echa de menos tener algún hermano para poder compartir esto con alguien cercano. "¿O sea tu vida está parada?", trataba de saber Emma. "Sí, mi vida personal está en la mierda", le contestaba Máximo.

"No digas mierda te lo pido por favor Máxim. Esa palabra ya no, otra", le replicaba Emma García al sentirse mal por toda la repercusión que ha tenido su explosión la semana pasada. "Bueno pues la vida sentimental está en un pause, es muy difícil eso", corregía el escritor.