El pasado lunes, Sarah Santaolalla y varias senadoras del PSOE vivieron un altercado con Vito Quiles después de que el agitador ultraderechista las asaltara a la salida del Senado tras una conferencia sobre el 8-M. La tertuliana de TVE y Mediaset denunció al periodista por una "agresión" que le llevó a tener que pasar por el hospital y a llevar el brazo en cabestrillo durante tres semanas.

Este jueves, aprovechando que Sarah Santaolalla estaba en 'Todo es mentira', Risto Mejide ha querido saber cómo se encontraba su compañera y qué es lo que le pasó realmente con Vito Quiles después de que en las últimas semanas ya le denunciara por acoso.

"Tenemos muchos temas y hay mucha urgencia, pero hay una persona de esta mesa que ha sido protagonista y me estáis preguntando todos si no voy a hablar con ella, si no le voy a decir nada y sí, le voy a preguntar, no os preocupéis", empezaba diciendo Risto Mejide antes de dirigirse a su colaboradora.

"Lo que pasa es que además se tiene que ir en la pausa así que antes de esa pausa publicitaria te quiero preguntar Sarah, ¿primero como estás?", aclaraba el presentador dejando claro que su tertuliana se tenía que marchar en la siguiente publicidad y no iba a seguir en la mesa de debate.

Tras ello, Sarah Santaolalla reconocía que "estoy tocada, estoy fastidiada y creo que además es un tiempo muy difícil porque ha sido un acoso muy reiterado". "¿Qué ha pasado exactamente porque yo he visto vídeos y muchos comentarios en redes y...?", trataba de saber el presentador de 'Todo es mentira' sobre lo sucedido con Vito Quiles después de que muchos hayan puesto en entredicho tal agresión.

"Al final es una persona que me ha acosado a las puertas de la televisión, es una persona que ha aparecido a las puertas de mi casa para seguir acosándome y es una persona que me ha seguido por la calle y con el coche de forma temeraria. Y lo último fue el lunes con la semana del 8-M yo daba una charla en el Senado y después de estar toda la tarde pendiente y alterando el orden de esa charla, cuando salimos a la calle se abalanzó sobre mí y sobre otros senadores. Hubo un momento de avalancha, golpes y pisotones", explicaba Sarah Santaolalla.

Sarah Santaolalla se rompe en 'Todo es mentira' al hablar de Vito Quiles

Sarah Santaolalla en 'Todo es mentira'

Y entonces Risto Mejide ponía sobre la mesa que también Vito Quiles recibió lo suyo según se podía ver en los vídeos de lo que pasó. "Bueno yo no sé si él recibe, él viene con otros dos matones y yo me encuentro al acosador, al que he tenido a las puertas de mi casa y al que he tenido durante meses llamándome yonki y analfabeta y calificativos bastante duros de decir en televisión, le he tenido en mi cara", le contestaba Santaolalla al presentador.

"Al final no es solo la agresión y que yo tenga el dolor en el codo, en el brazo y en el pie", aseveraba la analista política. "¿En qué consisten tus lesiones para que lo sepamos todos?", le cuestionaba Risto. "Yo salí del acto con un estado de ansiedad y de shock bestial y me metí en un coche rápido, ahora te lo cuento y tiemblo un poco, y fui al hospital porque tenía dolor en el hombro, en el cuello y en todas partes y el parte de lesiones va incorporado a la denuncia. No solo el mío, también hay una senadora que tiene el suyo y que también ha denunciado, estamos hablando de un alto cargo, quizás hablamos de otra serie de delitos, yo soy el último mono, pero los senadores igual que los diputados tienen otro nivel. Y yo tengo que aguantar el cabestrillo tres semanas, tengo golpes, tengo inflamación y tengo que tomar medicación", sentenciaba Sarah.

"Pero sobre todo tengo la cabeza que cada día pesa más", añadía la joven tertuliana al borde de la lágrima y sin poder seguir. "Bueno nos tienes que dejar ahora en la pausa, como habrá más tiempo para hablar de este y otros temas...", salía Risto Mejide al paso. "Hablaremos", le respondía ella. "Yo prefiero hablarlo cuando tengas la cabeza en tu sitio como dices, te damos un aplauso y te agradecemos que hayas estado aquí", concluía Risto.