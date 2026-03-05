Hasta Antonio Naranjo no tolera la intervención de Vito Quiles en Telemadrid por cómo llama a Sarah Santaolalla

El pasado lunes, Sarah Santaolalla y varias senadoras del PSOE fueron asaltadas por Vito Quiles a la salida del Senado, donde intervinieron en un acto con motivo del 8M. La analista política denunció a través de sus redes sociales haber sido "agredida físicamente" por el agitador ultraderechista, motivo por el cual acabó en el hospital y con el brazo en cabestrillo.

Al día siguiente, la televisiva intervenía en los programas en los que colabora, donde aseguraba que había ampliado, por segunda vez, su demanda contra el pseudoperiodista. Este jueves, era Vito Quiles el que tomaba la palabra. Lo hacía en el programa de Telemadrid 'El Análisis Diario de la Noche', presentado por Antonio Naranjo, quien se vio obligado a pararle los pies por sus continuos insultos y ataques a Sarah Santaolalla.

El ultraderechista empezaba su intervención con un tono elevado, lo que provocó un primer rapapolvo del presentador: "Lo que he vivido últimamente es la fiel imagen de cómo una zumbada te puede intentar joder la vida". "No creo que haga falta llamar zumbada a nadie, Vito", le reprendía Antonio Naranjo, a lo que él replicaba: "Es lo más suave que puedo decir".

Vito Quiles, sin límites contra Sarah Santaolalla

Acto seguido, Vito Quiles proseguía con sus ataques contra la colaboradora, de la que decía que es "una persona que, encima teniendo las imágenes, se dedica a hacer un episodio de un sainete de victimismo tan lamentable como el que hemos vivido no es de estar en sus cabales". "He visto a todo el Gobierno de España señalándote a ti. ¿Cómo se vive eso?", quiso saber el comunicador. A lo que el agitador respondía: "A mí me parece una chaladura lo que se ha dicho, porque desde el Gobierno se ha dicho que soy un agresor violento".

Además, ha defendido sus preguntas a la colaboradora de TVE: "Cuando una persona está en la escena pública o en los medios de comunicación porque han protagonizado algún hecho noticiable yo creo que es legítimo hacerle preguntas. Y esta señora a todos nos insulta y a mí me vincula con el PP porque participé en un cierre de campaña y ella está recibiendo galardones junto a Zapatero, junto a la ministra de Igualdad, protagonizando mítines del PSOE...".

El PP y Vox se desmarcan de la declaración institucional conta el "acoso" de Vito Quiles a Sarah Santaolalla

Esta intervención de Vito Quiles en Telemadrid se produce el mismo día en el que todos los grupos políticos del Senado, salvo PP y Vox, condenador el "acoso· del ultraderechista a Sarah Santaolalla. Todos los senadores del PSOE, ERC, Junts, EH Bildu, PNV, BNG y Compromís se ausentaron este miércoles, 4 de marzo, de la Cámara Alta para leer una declaración institucional impulsada por los socialistas contra Vito Quiles.

"Frente a la intimidación: más democracia, frente al machismo: más igualdad y frente al intento de silenciar a las mujeres: una respuesta firme, colectiva e institucional", ha leído en nombre de todos los grupos la senadora socialista Rocío Briones. Precisamente esta era una de las senadoras que acompañaban a Santaolalla en el incidente a las puertas de la Cámara Alta, y por el que tanto ella como la colaboradora acabaron en el hospital.