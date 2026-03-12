Jesús Cintora desmonta en 'Malas Lenguas' la información falsa difundida sobre Óscar Puente en su programa

En los últimos días se está viralizando un vídeo sobre Óscar Puente en el que supuestamente el Ministro de Transportes dice en 'Malas Lenguas' que Isabel Díaz Ayuso tiene un "retraso" después de que la presidenta de Madrid denunciara los retrasos de Renfe. Y por ello, este jueves, Jesús Cintora ha querido denunciar en el programa que se trata de un bulo.

"Por cierto, hay que verificar, hay que aclarar, se está difundiendo una cosa de este programa. Vean esto y oigan", aseguraba Jesús Cintora antes de acabar el bloque de 'Malas lenguas' en La 2 y dar el salto a La 1.

Justo entonces, el programa emitía el vídeo manipulado por IA que muestra como Óscar Puente asegura que Isabel Díaz Ayuso tiene un "retraso" y dejaba claro en pantalla que se trata de un bulo poniendo la palabra "FALSO".

"El retraso lo tiene ella. ¿Crees que dijo esto Gloria, profesora?", le preguntaba entonces Jesús Cintora a su colaboradora. "No creo, no dijo que tuviera un retraso, esto es una manipulación", respondía Gloria Ramos. "Evidentemente no dijo eso, es un bulo", señalaba por su parte Marta Gómez Montero.

"Esto está corriendo como la pólvora en las redes sociales atribuyéndole unas declaraciones en este programa, verificamos, ¿esto es verdad, es falso? ¿Lo dijo o no lo dijo?", preguntaba Jesús Cintora conectando con Marta Portero, periodista de Verifica RTVE. "El vídeo es falso, tanto la imagen como el sonido han sido manipulados y proceden de una cuenta parodia", aclaraba la periodista.

"Hemos comprobado que las voces de Isabel Díaz Ayuso y Óscar Puente han sido creadas con inteligencia artificial y si acudimos a la emisión original observamos que la grabación de la presidenta madrileña que aparece en la parte izquierda de la pantalla ha sido sustituida por una intervención que hizo en Nueva York", concluía la periodista dejando claro la manipulación contra Óscar Puente y contra 'Malas Lenguas'. "No aparecía eso que se está haciendo circular por las redes", sentenciaba Jesús Cintora.