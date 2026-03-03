Jesús Cintora corta 'Malas Lenguas' por la muerte de Fernando Ónega con este mensaje a Sonsoles en TVE

La noticia de la inesperada muerte de Fernando Ónega a los 78 años de edad ha pillado a varios programas en directo. Era el caso de 'Y ahora Sonsoles' con Pepa Romero rompiéndose por el fallecimiento del padre de su compañera y también de Jesús Cintora, que tampoco podía evitar su emoción en 'Malas Lenguas'.

Jesús Cintora conectaba con su compañera Ane Ibarzábal para conocer una noticia de última hora y en plena conexión era la periodista quién avanzaba la muerte del histórico periodista a los 78 años. "Hay una última hora, la muerte de un compañero, colaborador de 'Las cosas claras' en TVE y un amigo, Fernando Ónega", avanzaba el presentador en 'Malas Lenguas'.

"Es una noticia que nos ha consternado a todos los que nos dedicamos a este oficio", reconocía Ane Ibarzábal. "Fernando Ónega, compañero en TVE, en 'Las cosas claras' hasta el último programa estuvo Fernando y después compartimos fuera más de una vivencia y ha estado luchando y evidentemente es también un profesional de los más reconocidos en España con una amplísima trayectoria en tiempos de la Transición, presentando informativos, dirigiéndolos, en la radio, en la televisión y en la prensa", seguía exponiendo Jesús Cintora.

Era justo después cuando visiblemente parecía que Jesús Cintora se emocionaba y le costaba articular palabra al dar paso a Manuel Rico. "Yo creo que ha sido uno de los periodistas clave de la transición y años después. Condolencias para su familia y el reconocimiento al trabajo que ha hecho", sostenía el periodista.

"Un periodista que siempre ha concitado el reconocimiento de todos los actores políticos en este país con una larga trayectoria y aparte también tiene dos hijas periodistas, una que tiene ahora un programa como es Sonsoles, pero que también pasó mucho tiempo como pasó su padre como cronista parlamentaria", añadía por su parte Marisol Hernández.

"Pues si, las hijas y la familia por su relación con esta casa, con TVE, desde aquí las condolencias y con Sonsoles, que es amiga y compañera desde los tiempos que éramos becarios en la Cadena Ser", terminaba diciendo Jesús Cintora. "Descanse en paz Fernando Ónega. La vida sigue y Fernando Ónega querría que la siguiéramos contando", concluía pasando a hablar de Donald Trump.